Herrenstetten

vor 33 Min.

Hangsanierung in Herrenstetten: Am Kirchberg geht es voran

Die Hangsanierung in Herrenstetten nimmt Gestalt an. Hugo Ritter von der Kirchenverwaltung, Bauleiter Jürgen Pietschmann, Planer Prof. Jürgen Schegk und Verwaltungsleiterin Johanna Roth besprechen den Bauvorschritt (von links).

Plus Schon lange ist klar, dass der Hang des Kirchbergs in Herrenstetten saniert werden muss. Die Umsetzung des Projekts macht Fortschritte. Noch ist aber einiges zu tun.

Von Zita Schmid

Die Hangsanierung des Kirchbergs in Herrenstetten schreitet voran. "Wir sind gut in der Zeit", sagen Planer Prof. Ludwig Schegk und Verwaltungsleiterin Johanna Roth. Beide sprechen von einem ungestörten Bauablauf, der bislang auch die veranschlagten Kosten nicht erhöht habe. Das Ziel: An Weihnachten sollen die Gottesdienstbesucher und -besucherinnen über die neue Treppenanlage beziehungsweise die neue Rampe in die Kirche gehen können. Bis dahin ist aber noch viel zu tun.

