Zum zweiten Mal ist Vanessa Kehrle bei "Zuckerguss" dabei

Plus Die begeisterte Bäckerin aus Herrenstetten hat Tiramisu-Cupcakes für die neueste Ausgabe des Back-Magazins gezaubert. Wie backt man die Kötslichkeiten?

Die Tiramisu-Cupcakes von Vanessa Kehrle sind süße, feine Hingucker. Die kleinen Kuchen mit der Sahnehaube gibt es im neuesten Zuckergussheft-Spezial zum Nachbacken. Unter dem Titel "Kulinarische Weltreise mit über 50 Rezepten" macht die Zuckerguss-Genießertour damit auch in dem Altenstadter Ortsteil Herrenstetten halt.