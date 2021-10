In Herretshofen wurde ein Auto gestohlen

Die Polizei fahndet nach einem Autodieb, der einen VW Touran in Herretshofen gestohlen hat.

Im Kirchhaslacher Ortsteil Herretshofen ist ein Auto gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Der Diebstahl ereignete laut Polizei im Zeitraum von Samstag auf Sonntag. Entwendet wurde ein brauner VW-Touran, der in einer Hofeinfahrt in Herretshofen abgestellt war. Im Rahmen der Fahndung wurde der VW aber kurze Zeit später im Nachbarort gefunden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um Hinweise. Insbesondere wer Angaben zum Diebstahl oder zum Täter machen kann, sollt sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 melden. (AZ)