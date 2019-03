17:28 Uhr

Hetzvideo: Mann soll Geldstrafe zahlen

Die Schimpftiraden von Bellenberg haben ein juristisches Nachspiel – aber nicht nur wegen der Beleidigung.

Dieses Video verbreitete sich im Dezember rasend schnell: Die rassistischen Schimpftiraden eines Mannes am Bellenberger Bahnhof haben damals in sozialen Netzwerken die Runde gemacht – nun folgt wohl ein juristisches Nachspiel. Der Autofahrer, der einen dunkelhäutigen Mann wüst beleidigt hatte und dabei gefilmt worden war, muss mit einem Strafbefehl rechnen. Eine Geldbuße ist bei Gericht beantragt worden, sagte Thomas Hörmann, der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Memmingen auf Anfrage. Grund dafür ist nicht allein die Beleidigung. Was bisher nicht öffentlich bekannt war: Der Mann soll mit seinem Auto zunächst auf den anderen zugehalten haben, damit dieser aus dem Weg gehen musste. Außerdem soll der Fahrer mit einem Messer eine bedrohliche Geste ausgeführt haben. Beantragt wurde der Strafbefehl deshalb wegen Nötigung, Bedrohung und Beleidigung.

Im Hintergrund der Beschimpfungen stehen möglicherweise die drei schweren Sexualdelikte, die Anfang Dezember in Babenhausen und Egg an der Günz im Unterallgäu verübt worden sind. Tatverdächtig ist ein Mann aus Eritrea. Die Fälle haben in der Region große Betroffenheit ausgelöst.

Staatsanwalt: Kein Fall von Volksverhetzung

Den Straftatbestand der Volksverhetzung hat der schimpfende Mann in Bellenberg laut Staatsanwaltschaft nicht erfüllt. Die Äußerungen seien nicht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, so Hörmann. Keine rechtlichen Schritte wird die Staatsanwaltschaft gegen den Urheber des Videos einleiten. Es war zunächst fraglich, ob der Gefilmte durch die Verbreitung in seinem Recht am eigenen Bild verletzt worden ist. Aus Sicht der Ermittler trifft das nicht zu: Das Video sei kein Bildnis im Sinne des Kunsturhebergesetzes und so verschwommen, dass eine Identifizierung des Schimpfenden nicht möglich sei. Das Verfahren wurde eingestellt.

Sollte der beantragte Strafbefehl vom zuständigen Richter erlassen werden, kann der Mann diesen akzeptieren – und die Geldbuße zahlen. Das hätte aber wohl einen Eintrag im Bundeszentralregister zur Folge, was einer Vorstrafe gleichkommt. Legt der Betroffene Einspruch ein, ist eine Gerichtsverhandlung in der Sache wahrscheinlich. Wie hoch die beantragte Geldbuße ausfällt, dazu machte Hörmann keine Angaben. (caj)

