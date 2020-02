Hier bereiten sich Kinder auf die Schule vor

Plus In der Schulvorbereitenden Einrichtung Illertissen lernen und spielen seit September 36 Kinder. Dass es der Standort an der Dietenheimer Straße wurde, hat einen bestimmten Grund.

An der Dietenheimer Straße in Illertissen entwickelt sich derzeit ein Areal, das dem Lernen und der Gesundheit gewidmet ist – ganz so, wie sich das die Besitzer, Anja-Sophia Henle, und ihr Bruder vorstellen. Dass dort seit einigen Monaten auch die Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) der Schwabenhilfe für Kinder ihren Platz gefunden hat, ist für die Vermieterin deshalb ein ganz wichtiger Schritt. „Für mich wäre es das Schönste, wenn sich die Kinder hier richtig wohlfühlen.“

Den Weg in die Regelschule schaffen 75 Prozent der Kinder

Dass die Kleinen im Vorschulalter die hellen und freundlichen Räume im ersten Stock gerne aufsuchen, sahen die Gäste der offiziellen Eröffnungsfeier auf einem Video. Denn nachmittags sind die 36 Buben und Mädchen nicht mehr dort in einer der drei Gruppen, sondern gehen in ihren regulären Kindergarten. Der Alltag in der SVE, das zeigte der Film, sieht gar nicht so anders aus wie im Kindergarten: Auch hier wird gemalt und gebastelt, werden mit Liedern und Reimen Zahlen und Wochentage gelernt. Und im Bewegungsraum dürfen die Kinder auch ihre motorischen Fähigkeiten üben. Am Vormittag geht es für die Kinder mit besonderem Förderbedarf darum, spielerisch zu lernen, was sie für den Eintritt in die Grundschule brauchen. Etwa 75 Prozent der Buben und Mädchen aus der SVE schaffen diesen Schritt, sagt Monika Habres, eine der beiden Pädagogischen Leiterinnen. „Die Entscheidung, ob die Kinder in die Regelschule gehen oder in eine sonderpädagogische Schule, treffen am Ende aber die Eltern.“

Suche nach einem neuen Standort war schwierig

Weil der bisherige Standort der Schwabenhilfe für Kinder in Pfaffenhofen aufgegeben werden musste, sollten Räume gefunden werden, an denen die dortigen Gruppen zusammen mit den Gruppen aus Illertissen Platz finden. Die Suche nach einem Standort für die SVE hatte sich schwierig gestaltet – Schulleiter Johannes Wehr habe jedoch nie aufgegeben, erinnerte Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen an die Vorgeschichte. „Dabei ging es für uns auch darum, den Kindern lange Beförderungszeiten zu ersparen“, erklärt Alfons Weber, der Vorsitzende der Schwabenhilfe für Kinder. Der vor 40 Jahren von Alt-Bezirkstagspräsident Georg Simnacher gegründete Verein unterhält in Schwaben insgesamt 71 Gruppen der schulvorbereitenden Einrichtung.

An der Dietenheimer Straße entsteht Zentrum für Bildung und Gesundheit

Doch die Suche hatte am Ende Erfolg – da mit Anja-Sophia Henle eine Vermieterin gefunden wurde, für die die Einrichtung genau ins Konzept passt. Die Familie sei dabei, so Henle, das Areal zu restrukturieren, auf dem früher das vom Großvater gegründete Bauunternehmen, Einrichtungen der Baywa und in der Nachbarschaft sogar eine einst legendäre Rockkneipe gewesen sind. Dabei gehe es nicht nur um die Sanierung der in die Jahre gekommenen Gebäude. „Wir wollen eine inhaltliche Neuausrichtung als Zentrum mit den Themen Bildung, Erziehung, Gesundheit und Medizin.“ Mit Volkshochschule und Schülerhilfe sowie der SVE, Arztpraxen, Ergotherapie und Logopädie sowie einem Sanitätshaus laufe diese Ausrichtung bereits. Und die Grill- und Kochschule im Erdgeschoss unter der Einrichtung der Schwabenhilfe sei ja auch quasi ein Bildungsangebot, fügt Henle augenzwinkernd hinzu.

Seit der ersten Begehung der Räume als möglicher Standort Mitte 2018 habe sich viel getan – zu verdanken sei dies auch Architekt Daniel Schmid, der die hellen und freundlichen Räume gestaltet hat. Ein Platz zum Wohlfühlen – das finden nicht nur die Kinder, die im Video stolz ihre SVE zeigen, sondern auch die Mitarbeiterinnen.

