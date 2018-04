vor 35 Min.

Hier geht’s zu wie im Taubenschlag

Tierhalter stellen am Sonntag ihr Hobby vor

Von Jens Carsten

Kuck’ mal wer da flattert – so könnte das Motto einer tierischen Aktion am Sonntag, 15. April, in Osterberg lauten: Zum Tag der Brieftaube öffnen die Tierhalter Karl Axmann und Rudolf Pistel ihren gemeinsamen Schlag (Rosenweg1) . In der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr können sich Interessierte über die orientierungsbegabten Vögel informieren. Alle halbe Stunde gibt es Führungen durch den Schlag. Wer um 14 Uhr da ist, kann beobachten, wie die Tiere von einem Wettbewerb, einem sogenannten „Preisflug“, zurückkehren.

Solche Veranstaltungen machen für Axmann die Faszination des Hobbys aus – denn sie wecken den Wettkampfgeist. Das funktioniert so: Die Tauben verschiedener Besitzer werden in einem Lastwagen einige hundert Kilometer weit von der Heimat weg gefahren und dann frei gelassen. Dann läuft die Zeit: Welcher Vogel schafft es am schnellsten zurück?

Daheim angekommen wird über einen Chip am Fuß des Tieres die Flugzeit ausgelesen – und das Durchschnittstempo in Metern pro Sekunde errechnet. So werden die Leistungen der Tauben vergleichbar, erklärt Axmann. Denn die Vögel hätten ja unterschiedliche Heimwege. Die Tiere sind meist recht flott unterwegs und erreichen teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern. Aber manchmal kommen sie auch gar nicht bei ihren Besitzern an: „Das gibt es leider hin und wieder mal“, sagt Axmann. Raubvögel, Hochspannungsleitungen und auch Windräder könnten den heimeilenden Tauben zum Verhängnis werden. Und einige wenige verirrten sich auch.

Um so glücklicher schätzen sich die Tierhalter, wenn die Vögel wohlbehalten zurückkehren – und am besten noch schneller als die Konkurrenten. Wie die Tauben von Axmann und Pistel abschneiden, davon können sich die Besucher am Sonntag ein Bild machen. Beim Aktionstag gibt es neben Führungen und vielen Infos rund um die Brieftaube auch Speisen und Getränke.

