vor 55 Min.

Hier lässt es sich bald windgeschützt warten

Die Gemeinde Unterroth macht Bushaltestellen wetterfest. Was geplant ist.

Von Regina Langhans

Wer zur Zeit am nördlich gelegenen, neuen Baugebiet am Meisenweg in Unterroth auf den Bus warten muss, der friert vermutlich. Denn wind- und kältegeschützt ist die Fläche für die Wartenenden nicht. Doch das soll sich ändern. Für die neu eingerichtete Haltestelle hat der Gemeinderat nun den Kauf eines Wartehäuschens beschlossen.

Zugleich soll auch die bestehende Haltestelle am Schulweg beim Vereinsheim ein neues Dach bekommen. Einhellig hat das Gremium dem Kauf zweier Unterstellhäuschen zum Gesamtpreis von rund 12500 Euro zugestimmt.

Gemeinde Unterroth dehnt sich aus

Die neue Schulbushaltestelle ist eine Folge davon, dass sich Unterroth ausdehnt. Etwa 30 Schulkinder würden Bürgermeister Gerhard Struve zufolge derzeit von der neuen Haltestelle profitieren. Davor mussten sie an der Haltestelle in der Ortsmitte, am Vereinsheim oder beim Gasthaus Linde am Kreisverkehr einsteigen. Wobei dieser Haltepunkt auch von Bussen des öffentlichen Nahverkehrs bedient wird. Die neue Haltestelle am Meisenweg hingegen gilt ausschließlich dem Schulbusverkehr. Dafür wird sie immerhin fünfmal pro Schultag angefahren. Für die nun bestellten Wartehäuschen müsse mit einer Lieferzeit von vier bis sechs Monaten gerechnet werden, so Bürgermeister Struve.

Ein weiteres Thema im Gemeinderat waren die Anregungen aus der kürzlich abgehaltenen Anliegerversammlung zum Kanal- und Straßenbau rund um die Schattenweiler Straße.

Unter anderem wurde im Gremium festgelegt, dass die Einmündung des Hirtenwegs in die Schattenweiler Straße in der bisherigen, spitz zulaufenden Form beibehalten werde. Der Grund: Der Begegnungsverkehr von landwirtschaftlichen Fahrzeugen könnte anderweitig erschwert werden, hieß es während der Gemeinderatssitzung. (lor)

