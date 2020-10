22.10.2020

Hier vermietet Vöhringen bezahlbare Wohnungen

Insgesamt 18 Wohnung zu bezahlbaren Mietpreisen vermietet die Stadt Vöhringen in diesem neuen Gebäude in der Schützstraße in Illerberg. Es gibt mehr Interessenten als Wohnungen.

Die Stadt Vöhringen hat in Illerberg ein 18-Parteien-Haus gebaut. Denn die Nachfrage nach günstigen Wohnungen ist auch der Kleinstadt und ihren Ortsteilen groß.

Von Franziska Wolfinger

Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen steht bei den meisten Kommunen des Landkreises weit oben auf deren jeweiliger Agenda. Nicht zuletzt die verkehrsgünstige Lage an der Autobahn hat die Mieten in den vergangenen Jahren immer weiter nach oben getrieben. Auch an der Stadt Vöhringen mit ihren Ortsteilen geht dieser Trend nicht spurlos vorbei.

Mit eigenen Bauprojekten versucht die Stadt gegenzusteuern und ihren Bürgern ein bezahlbares Angebot zu machen. In Illerberg hat die Stadt während der vergangenen zwei Jahre ein 18-Parteien-Haus gebaut, das nun fast bezugsfertig ist. Bei den oberen Geschossen ist das fast geschafft, nur der Boden muss in den Wohnungen mit bester Aussicht auf die St. Martinskirche noch verlegt werden. In den unteren Stockwerken sind die Handwerker noch fleißig bei der Arbeit, um auch hier schnell fertig zu werden.

Viele Interessenten haben sich für die Wohnungen beworben

Dass der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum dennoch größer ist als das Angebot, zeigt das Bewerbungsverfahren für die nun fertig werdenden Wohnungen. Schon einige Zeit vor Ablauf der Bewerbungsfrist gab es zu viele Interessenten für das Haus. Nun geht es für die Stadt an die Vergabe. Wer einen Mietvertrag bekommen soll, werde insbesondere unter Berücksichtigung sozialer Aspekte entschieden, sagt Bürgermeister Michael Neher. Ziel sei es, einen gesunden Mietermix aus Jung und Alt ins Haus zu bekommen. Neher wünscht sich, dass aus diesem Mix auch Synergien entstehen, dass eine gute Gemeinschaft im Haus entsteht. Dass vielleicht ein älterer Mieter einspringt und auf die Kinder der Nachbarn aufpasst. Andersherum könnten die Senioren im Haus zum Beispiel Unterstützung beim Einkaufen bekommen.

Jede Wohnung hat einen Balkon. Die Aussicht kann sich sehen lassen. Bild: Franziska Wolfinger

Gekostet hat das mehrgeschossige Gebäude in der Illerberger Schützstraße insgesamt rund drei Millionen Euro. Die Einsparungen durch den Zuschuss in Höhe von 30 Prozent gibt die Stadt über eine entsprechend günstigere Miete direkt an die künftigen Bewohner weiter. Sie liegt je nach Wohnungsgröße zwischen 7,20 und 7,90 Euro pro Quadratmeter. Dennoch: Was dort in Illerberg gebaut wurde, sind keine Sozialwohnungen, es ist bezahlbarer Wohnraum, sagt Neher.

Alle 18 Wohnungen, vom Ein-Zimmer-Appartement bis zur Familienwohnung mit vier Zimmern, sind barrierefrei und damit auch für Rollstuhlfahrer oder Menschen, die auf Gehhilfen angewiesen sind, geeignet. Der Aufzug führt von den Abstellräumen im Keller bis zu den Wohnungen im Dachgeschoss. Zu jeder Wohnung gehört ein Balkon oder eine Terrasse und ein Autostellplatz, zudem gibt es einen Fahrradkeller. Vor dem Haus soll noch ein kleiner Spielplatz entstehen.

Die Pandemie sorgt für eine kurze Verzögerung am Bau

2018 wurde mit dem Bau begonnen. Coronabedingt gab es bei der Fertigstellung eine gewisse Verzögerung von rund ein bis zwei Monaten, sagt Timo Söhner, der vonseiten des städtischen Bauamts für die Baustelle zuständig ist. So konnten beispielsweise zu Beginn der Pandemie die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden, etwa, weil es noch kein fließendes Wasser gab, damit sich die Bauarbeiter regelmäßig die Hände waschen können. Die ersten Wohnungen wären nun theoretisch zum 1. November bezugsfertig, der Rest sollte nach Planungen Timo Söhners spätestens Mitte Dezember so weit sein. Derzeit läuft das bereits erwähnte Mieter-Auswahlverfahren.

Stadtplaner Timo Söhner zeigt Bürgermeister Michael Neher die fast fertige Baustelle. Bild: Franziska Wolfinger

Die Arbeiten in der Schützstraße neigen sich langsam dem Ende zu. Doch das nächste Projekt in Sachen bezahlbarer Wohnraum ist in Vöhringen schon in der Planung. Durch die Verlegung einer Straße entsteht in Illerzell ein Grundstück, auf dem die Stadt ein Sechs-Familien-Haus unterbringen könnte, sagt Neher. Die Umsetzung des Projekts wurde aufgrund der pandemiebedingt unsicheren und angespannten Haushaltslage vorerst um ein Jahr nach hinten verschoben.

Auch, wenn solche städtischen Wohnbau-Projekte teuer scheinen: Bürgermeister Neher sieht darin nicht nur Ausgaben für die Stadt. Er sagt: „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sich das für eine Stadt durchaus lohnen kann. Zunächst steht natürlich die Schuldenaufnahme im Vordergrund. Aber wir schaffen dafür auch Werte.“ Auf lange Sicht würde sich das Projekt, wenn es sich vielleicht nicht rentiert, zumindest über die Mieteinnahmen refinanziert.

