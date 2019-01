vor 34 Min.

Hilfe bei Kopfverletzungen: Memmingen hat nun Abteilung für Neurochirurgie

Professor Dr. Marcel Seiz-Rosenhagen leitet ab diesem Monat die neue Neurochirurgie am Klinikum Memmingen. Das Bild zeigt ihn an seinem bisherigen Arbeitsplatz am Uniklinikum Mannheim.

Eine Fachabteilung für Neurochirurgie startet am Memminger Klinikum. Zunächst wird die Technik getestet. Klappt alles, können Ende Januar die ersten Notfallpatienten behandelt werden.

Von Thomas Schwarz

Wer eine Schädel-Hirn-Verletzung hatte, konnte bislang nicht in Memmingen behandelt werden. Ab diesem Monat ist das anders. Das Klinikum setzt einen neuen medizinischen Akzent mit der Fachabteilung Neurochirurgie. Chefarzt wird Professor Dr. Marcel Seiz-Rosenhagen. Bisher arbeitete der 41-Jährige als Oberarzt an der Uniklinik Mannheim. Nun zieht es ihn samt Familie nach Memmingen.

Es ist eine typische Situation im Winter: Man hat es eilig, es ist glatt. Es kommt zum Sturz – mit vermeintlich leichter Prellung am Kopf. Aber nach Tagen bildet sich zwischen Schädeldecke und Gehirn ein Bluterguss, der aufs Gehirn drückt – und nicht nur zu Kopfschmerzen, sondern auch Lähmungen und Sprachstörungen führen kann.

Hier kommt die Neurochirurgie ins Spiel. Betroffen können alle Altersgruppen sein – vom Baby bis zum Senior. Im Mittelpunkt stehen Verletzungen oder Erkrankungen an Wirbelsäule und Gehirn. Häufig sind es Schädel-Hirn-Verletzungen nach Unfällen. Diese können bisher nicht am Klinikum Memmingen versorgt werden – die Patienten kamen auf relativ langen Transportwegen zum Beispiel nach Ulm, Günzburg oder Kempten.

„Schnelles Erkennen und Handeln ist gerade bei Unfällen wie im Sport, mit dem Rad oder dem Auto sehr wichtig – im besten Fall innerhalb weniger Stunden“, erklärt Professor Seiz-Rosenhagen. So könnten Spätfolgen am ehesten vermieden werden.

Zusätzliches Pflegepersonal wird gesucht

Die Neurochirurgie am Klinikum Memmingen startet allerdings noch nicht voll durch. In den ersten Wochen werden die Instrumente und die Technik in Betrieb genommen und getestet. „Wenn alles klappt, können Ende Januar die ersten Notfallpatienten behandelt werden“, schaut Seiz-Rosenhagen nach vorne. Für kompliziertere Eingriffe wie bei Hirntumoren fehlen derzeit noch Großgeräte – dafür laufen die Ausschreibungen. Doch auch diese Operationen sollen ab Anfang März möglich sein. Insgesamt investiert das Klinikum rund 700000 Euro in neue Technik. Nach der Startphase sind ab 2020 jährlich rund 300 Eingriffe geplant.

Auch personell wird aufgerüstet. Neben dem neuen Chefarzt arbeiten zwei Oberärzte in der Abteilung: Dr. Dirk Michael Schulte und Dr. Olaf Majewski. Beide kommen ebenfalls vom Uniklinikum Mannheim. „Es ist wichtig, gerade in der Aufbauphase ein Team zu haben, das sich kennt“, sagt Seiz-Rosenhagen. Zum engeren Team gehören zudem zwei OP-Schwestern, die schwerpunktmäßig in der Neurochirurgie arbeiten werden. Unterstützt werden sie von Fachkräften anderer chirurgischer Abteilungen des Hauses, mit denen auch die OP-Räume gemeinsam genutzt werden. 20 Betten stehen den Patienten der Neurochirurgie zur Verfügung.

Auch wenn der Betrieb jetzt im Januar aufgenommen wird, ist das Klinikum noch auf der Suche nach weiterem Pflegepersonal – sowohl für den Intensivbereich als auch die normale Station. „Wir könnten aktuell insgesamt 13 Pflegekräfte einstellen – am liebsten in Vollzeit, aber Teilzeit ist auch möglich“, sagte Klinik-Verwaltungsleiter Wolfram Firnhaber.

Seiz-Rosenhagen hat noch weitere Pläne. Da eine Kassensprechstunde derzeit aus Abrechnungsgründen in Memmingen nicht möglich ist, will er immerhin eine Privatsprechstunde anbieten – etwa für Patienten mit Bandscheibenproblemen, Wirbelsäulenverletzungen oder Hirntumoren. Geplant ist auch eine neurochirurgische Schmerztherapie. Hirnschrittmacher für Parkinsonpatienten werden in Memmingen nicht zum Leistungsspektrum gehören. „Das machen nur spezialisierte Zentren.“

Er selbst bringt viel Erfahrung mit. Rund 3500 Eingriffe nahm er bisher vor – rund 300 bis 350 Operationen pro Jahr. Medizin studiert hat der gebürtige Heilbronner in Heidelberg und Mannheim, hatte ärztliche Zwischenstationen in Erlangen und Innsbruck, bevor er an die Uniklinik Mannheim zurückkehrte. Seit 2010 ist er Oberarzt. 2012 habilitierte er über Hirntumorforschung, was heute Schwerpunkt seiner Arbeit ist. 2015 wurde Seiz-Rosenhagen zum außerordentlichen Professor an der Universität Heidelberg ernannt. Dort hält er regelmäßig Vorlesungen vor Medizin-Studenten.

In seiner neuen Funktion sieht er sich wie der Kapitän eines Schiffes, der mit der Unterstützung seiner beiden Oberärzte den Kurs hält. Und er schätzt den Austausch mit Kollegen. Am 16. Januar hält er einen Fortbildungs-Vortrag auf Einladung des Ärztlichen Kreisverbandes Memmingen-Mindelheim im Klinikum Memmingen. Thema: „Gehirnoperationen – gestern, heute ... und morgen?“ Zudem plant er eine Info-Veranstaltung mit den Memminger Rettungsdiensten im Frühjahr, um die Neuerungen am Klinikum vorzustellen.

Lesen Sie außerdem: Wie das Unterallgäu um Mediziner werben könnte



Themen Folgen