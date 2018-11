06:00 Uhr

Hilfsaktion in Vöhringen: Mit kleinen Geschenken Kindern eine Freude bereiten

Bei der Aktion „Vöhringen zeigt Herz“ können hilfsbedürftigen Buben und Mädchen Weihnachtswünsche erfüllt werden. So können Bürger mitmachen.

Von Ursula Katharina Balken

Alle Jahre wieder kommt das Christkind und legt Kindern Geschenke unter den Weihnachtsbaum, größere oder kleinere Gaben, je nach Geldbeutel der Eltern. Doch in manchen Familien ist das Geld so knapp, dass es gerade für das Nötigste des Alltags reicht. Für Geschenke ist dann im Familienbudget nichts mehr übrig.

Deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Vöhringen zeigt Herz“. Kerstin Hander und Jana Laible, die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung ist, sind bereits emsig dabei, Briefe mit Wunschzetteln an betroffene Eltern zu schicken. Auf kleinen roten Herzen können deren Kinder dann einen Wunsch im Wert von 25 Euro äußern. Erfüllt wird dieser später von Geschenkpaten.

Die Herzen liegen während des Adventsmarkts aus

Gebastelt wurden die Herzen im Kinderhaus Arche. Die besonderen Wunschzettel liegen während des Adventsmarkts, der vom 6. bis 9. Dezember auf dem Hettstedter Platz stattfindet, aus: Am Donnerstag und Freitag am Stand „Vöhringen zeigt Herz“, am Samstag und Sonntag am Stand des Jugendhauses.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Hilfsaktion von den Besuchern des Adventsmarkts sehr geschätzt wird. „Denn die Herzen waren immer im Nu weg“, sagen beide Frauen. Vielleicht sei es auch das Gefühl vieler Menschen, gerade zu Weihnachten einem Kind eine Freude machen zu wollen. Auf der Rückseite der ausgelegten Herzen stehen sowohl der Wunsch des Kindes, als auch das Alter, Geschlecht sowie eine Nummer. „Wichtig ist uns, dass die Anonymität gewahrt bleibt. Im Rathaus weiß nur einer die Namen“, sagt Jana Laible.

Die Wünsche der Kinder und Jugendlichen seien dabei durchaus bescheiden. „Viele hätten gerne Schulutensilien wie Buntstifte, Hefte oder einen Zeichenblock. Manche wünschen sich einen Kino-Gutschein oder Winterschuhe. Die gibt es auch schon für 25 Euro, haben wir herausgefunden.“ Der Geschenkpate, der Herz zeigt, besorgt das Gewünschte, verpackt es und sollte es bis spätestens 18. Dezember im Bürgerbüro abgegeben haben.

Familien können die Geschenke im Familienstützpunkt abholen

Die Familien, die von der Stadt angeschrieben wurden und deren Kinder mit Gaben bedacht werden, können die Geschenke rechtzeitig zum Christfest am Donnerstag, 20. und Freitag, 21. Dezember im Familienstützpunkt in der Grundschule-Nord abholen. Die beiden jungen Frauen sind mit außerordentlichem Eifer bei der Sache und investieren viel Zeit. „Aber wenn wir sehen, wie die Besucher des Adventsmarktes zugreifen und eines der roten Herzen mitnehmen, dann ist es auch für uns ein schönes Gefühl.“

Wer keine Gelegenheit hat, auf dem Adventsmarkt ein Herz zu ergattern, der bekommt die roten Herzchen nach dem Adventsmarkt im Bürgerbüro der Stadt. Und wer einfach nur spenden wolle, könne auch das tun.

Die Idee zur Aktion „Vöhringen zeigt Herz“ hatte Kerstin Hander bereits vor vier Jahren. Sie fragte bei der Stadt an, ob diese für die Initiative Partner werden könnte. Das Ja kam spontan. Bereits im ersten Jahr war der Erfolg enorm, erinnert sich die Organisatorin. Auch in den folgenden Jahren ließ das Interesse nicht nach. Manche Paten fragten bereits an, ob es erneut diese Aktion geben werde. Kerstin Hander und Jana Laible sind deshalb guten Mutes, dass die Vöhringer auch in diesem Jahr Herz zeigen – und Kinder sozial schwacher Familien zu Weihnachten mit kleinen Geschenken überraschen werden.

