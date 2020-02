Hinweistafel: Das Fuggerschloss kommt wieder an die A7

Plus Nach Protesten aus Babenhausen gibt es jetzt eine Lösung für das Hinweisschild auf der A7. Der neue Staatssekretär im Verkehrsministerium hat dabei offenbar eine wichtige Rolle gespielt.

Über das Thema ist in den vergangenen Monaten in Babenhausen heftig diskutiert worden. Nun gibt es doch noch eine Lösung: Die touristische Hinweistafel für das Fuggerschloss in Babenhausen wird wieder an der Autobahn A7 stehen. Allerdings an einem anderen Standort als bisher.

In den vergangenen Monaten hatte die Ankündigung der Autobahndirektion Südbayern, dass die Babenhauser Hinweistafel an der A7 bei Berkheim entfernt werden müsse, für großen Unmut gesorgt. (Lesen Sie dazu auch: Noch kein Standort für Babenhauser Autobahnschild gefunden) Schließlich hatten Gemeinde, Touristikverein, Gewerberegion und Fürstenfamilie Fugger vor einigen Jahren gemeinsam in die Tasche gegriffen, um auf insgesamt vier braun-weißen Schildern an der A7 und der A96 auf das Babenhauser Schloss hinzuweisen. Insgesamt standen für die vier Schilder rund 47000 Euro in Rechnung. Die Autobahndirektion hatte indes auf die vielen Baumaßnahmen im Vorgriff auf den sechsspurigen Autobahnausbau verwiesen. Dafür müsste das Schild an der A7 weg.

Hinweisschild für das Fuggerschloss: Diese beiden Standorte kommen infrage

Klaus Holetschek (CSU), seit der vergangenen Woche Verkehrsstaatssekretär in Bayern, hatte das Thema nun gleich an seinem ersten Arbeitstag auf die Agenda gesetzt. „Ich freue mich, dass wir jetzt den Knoten durchschlagen haben und einen richtlinienkonformen Standort im Bereich der Rastanlage Illertal Ost ausfindig machen konnten“, so Holetschek in einer Pressemittelung des Bayerischen Verkehrsministeriums. (Mehr über die Rastanlage Illertal Ost lesen Sie hier: Kunstraststätte Illertal: Zwischenstopp mit Sahnehäubchen)

Der Marktgemeinderat entscheidet

Der neue Standort liege zwar im Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums Tübingen, die Antragstellung könne jedoch über die Autobahndirektion Südbayern laufen. Alternativ sei auch ein Standort an der Anschlussstelle Illertissen möglich, heißt es aus München. Die Entscheidung, wo die Tafel aufgestellt werde, treffe der Babenhauser Marktgemeinderat in seiner nächsten Sitzung Mitte Februar.

Bürgermeister Otto Göppel freut sich sehr über die Entscheidung: „Ohne Klaus Holetschek hätten wir das wahrscheinlich nicht geschafft.“ Denn der Staatssekretär hatte sich auch dafür eingesetzt, dass durch die Neuaufstellung des Schildes keine Kosten auf die Babenhauser zukommen. Die Autobahndirektion habe die Gemeinde mit dem Abmontieren des Schildes vor vollendete Tatsachen gestellt, sagt Göppel gegenüber unserer Zeitung. In einem Schreiben hatte die Behörde der Kommune außerdem mitgeteilt, dass eine Aufstellung an einem neuen Standort zwar möglich sei – die Kosten für ein neues Schild müsse die Gemeinde aber selbst tragen. Denn das Aufstellen des alten Schildes sei nicht mehr möglich, da sich die Größenvorgaben mittlerweile geändert hätten.

Kosten für das neue Schild übernimmt der Bund

Das ist jedoch jetzt vom Tisch: Der Staatssekretär kündigte an, dass die Kosten für die Verlegung des Schildes vollständig der Bund trage. Die formale und praktische Abwicklung erfolge durch die Autobahndirektion Südbayern. Ein neues Schild kommt nach Angaben des Ministeriums auf Kosten zwischen 10 000 und 15 000 Euro.

