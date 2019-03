11:00 Uhr

Hirntumor entfernt: Premiere im OP des Klinikums Memmingen

Der neue Chefarzt der Neurochirurgie ist Spezialist für Gehirnoperationen. 1000 solcher Eingriffe sollen pro Jahr gemacht werden.

Medizinische Premieren im Memminger Klinikum: Dort wurden jetzt erstmals ein Gehirntumor operativ entfernt. Zum ersten Mal wurde auch eine Wach-Operation am Gehirn vorgenommen. Möglich machte das die jüngste Abteilung des Krankenhauses, die Neurochirurgie.

Mannheimer Arzt leitet Neurochirurgie in Memmingen

Ein schwerer Unfall mit dem Fahrrad, Auto oder beim Sport: Bisher mussten Menschen mit schweren Kopf- oder Wirbelsäulenverletzungen in Kliniken nach Ulm, Günzburg oder Kempten transportiert werden. Ab sofort können sie vor Ort im Klinikum Memmingen behandelt werden. Chefarzt der neuen Fachabteilung ist Professor Dr. Marcel Seiz-Rosenhagen aus Mannheim. Der ehemalige Leitende Oberarzt des dortigen Universitätsklinikum bringt einen großen Erfahrungsschatz mit: Er hat bereits rund 3500 Operationen an Kopf und Wirbelsäule durchgeführt. Zu seinem Spezialgebiet gehören neben der chirurgischen Versorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen nach Unfällen auch die Behandlung von Gehirnblutungen und Gehirntumoren. „Für die Tumorchirurgie am Kopf benötigen wir spezielle Gerätschaften und Mikroskope, die wir in den vergangenen Wochen getestet und vor wenigen Tagen zum ersten Mal eingesetzt haben“, schildert Seiz-Rosenhagen. „Dabei haben wir auch schon die erste Wachoperation am Gehirn vorgenommen.“

Bei manchen Gehirnoperationen sind die Patienten bei Bewusstsein

Dieses Verfahren war laut Seiz-Rosenhagen notwendig, da der Patient wegen seiner eingeschränkten Lungenfunktion eine Vollnarkose und die dazugehörende Beatmung schlecht vertragen hätte. „Hier macht man sich zunutze, dass das Gehirn selbst nicht schmerzempfindlich ist“, erklärt der Chefarzt. „Eine lokale Betäubung der Haut und intravenöse Schmerzmittel während der Öffnung des Schädelknochens und der Hirnhaut reichen aus, um das Gehirn selbst zu erreichen.“ Diese spezielle Operationsmethode wird auch dafür genutzt, um während des Eingriffs, etwa der Entfernung von Hirntumoren, die Sprachfunktion oder andere Hirnfunktionen überwachen zu können.

„Das ist sinnvoll, wenn sich der Tumor in der Nähe heikler Regionen wie dem Sprach- oder Bewegungszentrum befindet“, erklärt Seiz-Rosenhagen. „Dazu muss der Patient während der Operation lesen, sprechen, Dinge benennen oder die Hände und Füße bewegen.“ So könne man mit großer Wahrscheinlichkeit Sprachstörungen und Lähmungen vermeiden, erklärt Seiz-Rosenhagen, der über die Tumorchirurgie seine Prüfung zur Lehrbefähigung an einer Universität machte. Mittelfristiges Ziel ist es, im Schnitt 1000 Operationen im Jahr durchzuführen. Für den März sei der OP-Plan bereits voll.

Neueste Technik hilft dem Spezialisten bei der OP

„Heutzutage ist das alles hochtechnisch“, berichtet Seiz-Rosenhagen. „Durch die Neuronavigation – ein computergestütztes Operationsverfahren, das die Planung von Operationen und die räumliche Orientierung während eines chirurgischen Eingriffs ermöglicht – sehe ich auch bei minimal-invasiven Operationen ganz genau, wo ich mich gerade im Kopf des Patienten befinde“, erklärt der Chefarzt. „Solche Verfahren, bei denen nicht die komplette Schädeldecke aufgemacht werden muss, sind natürlich für den Patienten viel schonender.“

Ein weiterer Schwerpunkt der Klinik ist die operative, mikrochirurgische Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen, zum Beispiel von Bandscheibenvorfällen oder Wirbelkanalstenosen – das sind Einengungen im Wirbelkanal, wo das empfindliche Rückenmark verläuft.

Insgesamt investiert das Klinikum Memmingen zunächst rund 700000 Euro in die neue Technik der Abteilung. „Wie in allen medizinischen Fachbereichen werden stetig weitere Investitionen in Medizintechnik getätigt werden, wenn das Spektrum sukzessive ausgebaut wird“, erklärt Verwaltungsleiter Maximilian Mai. Laut Chefarzt Seiz-Rosenhagen sind mittelfristig drei Oberärzte und drei Assistenzärzte geplant. (az/arz)

