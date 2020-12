vor 54 Min.

Historische Schätze kehren nach Weltreise zurück nach Babenhausen

Plus Der Historische Verein Babenhausen erhält antiquarische Schätze des früheren Arztes Dr. Andreas Primus. Über sie gibt es einiges zu erzählen.

Von Fritz Settele

Dr. Andreas Primus war der erste medizinisch ausgebildete Chirurg und Geburtshelfer in Babenhausen. Er wurde am 14. Januar 1782 in Babenhausen geboren, blieb sein Leben lang seiner Heimat treu und verstarb dort am 6. November 1849. Von ihm „erbte“ der Historische Verein Babenhausen nun einige Gegenstände, die um die halbe Welt gingen und zurück in den Fuggermarkt kamen.

Doktor Primus wohnte im Anwesen des ehemaligen Löwenwirts

Die Vorsitzende des Historischen Vereins, Barbara Kreuzpointner, hatte die Biografie ihres medizinischen Kollegen in früheren „Beiträgen zur Geschichte“ ausführlich geschildert. Diese griff auch der Heimatforscher Dieter Spindler in einem geschichtlichen Exkurs auf. Demnach wohnte Dr. Primus damals im Haus Stadtgasse 13, dem Anwesen des ehemaligen Löwenwirts. Als königlich bayerischer Gerichtsarzt residierte er damit in „unmittelbarer Nähe seiner Dienststelle, die weiter oben im Amtshaus gegenüber dem Rathaus lag“.

Als Amtsarzt hatte er die Aufgabe, die „einschlägigen staatlichen Verordnungen weiterzugeben und deren Einhaltung zu überwachen. Er musste Listen der in der Gesundheitspflege Tätigen (Chirurgen, Bader, Hebammen) führen, die jährliche Pockenschutzimpfungen überwachen und hatte auch die Aufsicht über das draußen auf der Wies bestehende Siechenhaus“, schreibt Spindler. Als sogenannter Armenarzt war Primus zudem verpflichtet, unbemittelte erkrankte Bürger kostenfrei zu beraten und zu behandeln. Zudem war er „Leibarzt oben im Schloss im Haus Fugger“. Als Hofrat zählte er zu den Gründungsmitgliedern des Männer-Gesangvereins Liedertafel.

Der Historische Verein Babenhausen erhielt antiquarische Gegenstände der Familie Primus

Durch einen Zufall kam der Historische Verein nun zu antiquarischen Gegenständen der Familie Primus, die nach ihren Nachforschungen von der letzten Familienangehörigen der Familie Primus 1955 bei deren Auswanderung in die USA mitgenommen wurden. Christa Pelleringerhoff, die Ur-Ur-Ur-Großnichte von Dr. Andreas Primus, hatte damit an dessen Wurzeln erinnert. Bei den Familienschätzen handelte es sich um eine Lithografie, die den königlichen Gerichtsarzt porträtiert. An dessen Enkel erinnert ein etwa 40 Zentimeter hoher Glaskrug mit einer Gravur der Initialen LP für Lothar Primus.

Dieser kam als junger Volksschullehrer nach Winterrieden, verstarb aber sehr früh. Dessen Mutter Cilly Primus vererbte ihrer Schwiegertochter tropfenförmige Ohrringe in einer gläsernen, handbemalten Schmuckdose. Außerdem trägt ein silberner Schöpflöffel, der ebenfalls in den Besitz des Vereins überging, die Gravur „Zum Andenken von der Großmutter Cilly Primus“.

Erstaunlich an den Schenkungen ist, dass selbst der große Glaskrug die Fahrt mit dem Ozean-Liner nach Chicago und zurück unbeschadet überstand. Gleichzeitig erfüllte Ottilie Gräf einen alten Familienwunsch, die Schätze „wieder an Interessierte in der Heimat der Familie zurückzugeben“ – was in diesem Fall Babenhausen ist.

