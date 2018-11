29.11.2018

Hobbygärtner aus Winterrieden werden ausgezeichnet

Winterrieder Vereinsmitglieder blicken auf aktives Jahr zurück.

Von Claudia Bader

Die Garten- und Blumenfreunde haben drei neue Ehrenmitglieder: Bei der Jahresversammlung durften Manfred Frank, Josef Freudling und Albertine Haggenmiller je eine Urkunde entgegennehmen. Für 35-jährige Mitgliedschaft wurden außerdem Marianne Unglert, Waltraud Sailer, Karina Schütz und Karola Swoboda geehrt sowie für 30 Jahre Martin Eisinger, Rolf Jannetti, Christine Kilian und Anni Schwegler. In Anerkennung ihrer 25-jährigen Mitgliedschaft bekamen Erich Katheininger und Manuela Wall eine Auszeichnung, für 15 Jahre Martina Haisch, Claudia Saur und Alois Sonntag.

Tipps für einen schönen Garten

Die Hobbygärtner waren in Jahr 2018 sehr aktiv, wie Schriftführerin Martina Haisch in ihrem Rückblick erläuterte. Genannt wurden etwa das Schmücken des Osterbrunnens und des Erntedankaltars, eine Vogelwanderung im Ried, ein Ausflug nach Landshut sowie als Höhepunkt das sehr gut besuchte Rosenfest. Kassenwart Thomas Ströhm gab einen Einblick in die Finanzen der Ehrenamtlichen. „Wir wollen das ganze Jahr über dazu beitragen, unser Dorf zu verschönern und mit unseren Aktivitäten Akzente setzen“, sagte dann auch Vorsitzender Anton Weixler. Als nächsten Höhepunkt kündigte er den Winterrieder Weihnachtsmarkt am Samstag, 8. Dezember, an. Die Garten- und Blumenfreunde seien wieder mit einem Stand vertreten.

Zudem wurde Wissenswertes zum Thema Garten bei der Versammlung geboten: Renate Pfeifer gab in ihrem Vortrag „Visitenkarten des Hauses“ viele Ratschläge, wie man Hofeinfahrten, Terrassen und Gärten ansprechend gestalten kann.

