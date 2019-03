vor 49 Min.

Hobbygärtner im Unterallgäu ziehen Bilanz

Gartler aus dem gesamten Landkreis Unterallgäu treffen sich in Kirchhaslach. Ein Verein sticht dabei besonders hervor.

Von Claudia Bader

Kinder und Jugendliche für die Natur zu begeistern, sensibilisieren und motivieren, die fruchtbare Fortentwicklung der Ortsverbände fördern und nicht zuletzt der Erhalt der Artenvielfalt sind die Ziele des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Unterallgäu. Bei der Jahresversammlung bedankte sich Vorsitzender Alwin Lichtensteiger für das Engagement der einzelnen Vereine. Gleichzeitig verdeutlichte er, wie wichtig die Wertevermittlung von Tradition, Brauchtum, Natur und Gemeinschaft im Wandel unserer Gesellschaft sei.

Vor zahlreichen Vorsitzenden der insgesamt 53 Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis blickte Lichtensteiger im Kirchhaslacher Bürgerheim auf ein für den Verband „sehr reges Jahr 2018“ zurück. Sieben Gartenbesitzer aus Ettringen, Türkheim, Volkratshofen, Ottobeuren, Erkheim, Legau-Lausers und Westerheim haben beim landesweiten „Tag der offenen Gartentür“ im Juni ihre Pforten geöffnet. Als weiteren Höhepunkt nannte der Kreisvorsitzende den Ende September im Kreislehrgarten in Bad Grönenbach veranstalteten Streuobst-Tag mit Apfel-Ausstellung. Am 1. Jugendwettbewerb des Landesverbandes „Streuobst-Vielfalt – beiß rein“ haben sich fünf Gruppen beteiligt. Die Jugendgruppen Eppishausen, Fellheim-Heimertingen-Niederrieden-Pless und Frickenhausen sowie die Kindergruppe aus Holzgünz durften zur Belohnung Wasserkisten zum Erforschen von Bach und Teich entgegennehmen.

Bei einer Vorstandssitzung habe sich der Kreisvorstand im Sommer mit Imkern aus Memmingen und dem Unterallgäu getroffen. Als nächster Schritt für mehr Zusammenarbeit, etwa beim Thema Artenschutz, sollen Landwirte und der Landschaftspflegeverband einbezogen werden, sagte Lichtensteiger.

Kreisfachberater Markus Orf sagte: „Es gibt auch heuer wieder viel zu tun“ und appellierte damit um rege Beteiligung an den Maßnahmen. Die Termine sind auf der Homepage unter gartenbauvereine-ua.de zu finden.

Geschäftsführerin Heidemarie Dietrich listete sämtliche Termine schon mal auf. 5,4 Prozent der rund 142500 Einwohner im Landkreis Unterallgäu sind Mitglieder in einem Obst- und Gartenbauverein, hatte Kassenwart Christian Illner ausgerechnet. „Mit der Gründung von Kinder- und Jugendgruppen kann man am schnellsten Nachwuchs gewinnen“, verriet Reinhard Beutel, Vorsitzender der Laubener Gartler. Diese konnten mit 26 neuen Mitgliedern den größten Zuwachs im Jahr 2018 verzeichnen und sich über ein Preisgeld freuen. Aber auch die Vereine in Ottobeuren und Frechenrieden sind mit 20 sowie zwölf Neuzugängen beachtlich gewachsen.

