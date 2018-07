11.07.2018

Hoch die Hände – Abi-Ende!

Sie freuen sich über ihren erfolgreichen Abiabschluss: die 51 Abiturienten des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen. Drei Absolventen schafften laut Schulleiter sogar die Bestnote 1,0.

Diese 51 Schüler haben am Kolleg in Illertissen ihre Hochschulreife geschafft.

Mit großer Erleichterung haben 51 Abiturienten des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen die Zeugnisse der Hochschulreife entgegengenommen. Gleich drei schafften einen Abiturschnitt von 1,0, teilte Schulleiter Manfred Schöpplein mit. Insgesamt fünf konnten sich für die Prüfungen nach dem bayerischen Eliteförderungsgesetz an der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben qualifizieren. 22 schlossen mit einem Ergebnis von 1,0 bis 2,0 ab und viele weitere Abiturienten erhielten Preise.

Und diese jungen Menschen haben ihr Abi nun in der Tasche: Naomi Kurz, Kolja Schupke, Serkan Erdogan, Maximilian Gutsch, Anika Osek, Benedikt Stegmann, Leon Weirather, Deborah De Basso, Manuel Kaiser, Tobias Kolbe, Micha Bertele, Moritz Luderer, Tamara Konrad, Marlies Negele, Ljupco Bozinoski, Yunus-Emre Demirkaya, Jonas Keplinger, Sophie Richter, Annika Koch, Xaver Kögel, Philipp Deil, Lilian Wernhardt, Lukas Aichmann, Sebastian Czisch, Kilian Eiselt, Lucia Etschmann, Brian Frank, Tim Gänsler, Fabio Garro, Lukas Geri, Florian Hillitzer, Julius Hörmann, Elias Issel, Andreas Klassen, Daniel Kloos, Habib Kurt, Pauline Scheffer, Moritz Steinle, Thomas Wegele, Annika Weiß, Gina-Louisa Nikola, Jana Zuliani, Maren Schnur, Corbinian Kümmerle, Michael Beisenwenger, Nico Griesinger, Elena Schlecker, Thorben Gafert, René Lichtblau und Haluk Özver sowie Nadine Wipfler und Sarah Spann. (az)

