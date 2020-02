vor 59 Min.

Hochwassergefahr: Hier steigen die Pegel

Schneeschmelze und Regenfälle lassen derzeit das Wasser in den Flüssen steigen. Der Hochwassernachrichtendienst hat eine Vorwarnung herausgegeben.

Die aktuellen Niederschläge und schmelzender Schnee werden in den nächsten Stunden zu erhöhten Abflüssen in den Gewässern auch in den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu führen. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern hat deshalb eine Vorwarnung für Hochwassergefahr ausgegeben.

An der Günz dürfte der Pegel unter den Meldestufen bleiben

An der Iller wurde an den Pegeln Kempten und Wiblingen heute Vormittag bereits das Überschreiten der Meldestufe 2 erwartet. Hier sowie an der Donau (Pegel Bad Held, Günzburg und Donauwörth) wird bis Dienstag erwartet, dass die Pegel die Meldestufe 3 überschreiten werden. An der Günz, und der Mindel muss mit einem erhöhtem Abfluss gerechnet werden, aber es werden vermutlich keine Meldegrenzen erreicht. Die Günz am Pegel Lauben war am Montagvormittag (Stand 10.45 Uhr) auf 150 Zentimetern angestiegen, Meldestufe 1 ist hier erst ab 200 Zentimetern erreicht. (az)

