10:00 Uhr

Hochwasserschutz an der Günz: Erstes Becken nimmt Form an

Die Baustelle nahe Ottobeuren stand im Fokus einer Infofahrt. Diese führte auch nach Babenhausen.

Erdhügel, wuchtige Steine, Bagger: Noch ist die Baustelle nahe Eldern (bei Ottobeuren) weithin sichtbar. Später einmal soll sich das neue Rückhaltebecken an der Günz aber in die Landschaft einfügen, als ob es nie anders gewesen wäre. Und es soll den Hochwasserschutz für die Anlieger des Flusses in seinem weiteren Verlauf nachhaltig verbessern – eine Hoffnung, die auch Babenhauser oder Kettershauser hegen. Ein aktuelles Bild vom Fortschritt der Arbeiten an dem Rückhaltebecken haben sich nun der Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft am bayerischen Umweltministerium, Martin Grambow, sowie der Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirather gemacht. Deren Informationsfahrt führte von Eldern weiter durch das Günztal bis nach Kettershausen.

Wie berichtet, soll in den kommenden Jahren ein umfassender Hochwasserschutz für die Anlieger von Westlicher und Östlicher Günz sowie Schwelk von Ottobeuren beziehungsweise Markt Rettenbach bis nach Deisenhausen (Kreis Günzburg) entstehen. Das Rückhaltebecken in Eldern soll das erste von fünf Bauwerken sein. Es soll später insgesamt rund 1,6 Millionen Kubikmeter Wasser fassen können. Der Schutzdamm soll am Ende rund 800 Meter lang und bis zu 8,50 Meter hoch sein. Über ein Durchlassbauwerk könne später im Fall eines Hochwassers kontrolliert Wasser in die Westliche Günz abgelassen werden, so das Landratsamt.

In Babenhausen ging es auch um die geplanten Maßnahmen innerorts

An der Großbaustelle in Eldern erläuterte der Projektleiter des Wasserwirtschaftsamts (WWA) Kempten, Jan Bielefeld, die bisherigen Arbeiten. Seit dem Spatenstich im Juni 2018 habe sich viel getan: So wurden bei Eldern in einem ersten Schritt die Staatsstraße 2011 zwischen Ottobeuren und Untrasried sowie der Boschachbach verlegt. Seit Juli ist die Straße wieder befahrbar. Daneben hätte in den vergangenen Monaten der Bau des großen Durchlassbauwerks und des Hochwasser-Rückhaltedamms im Mittelpunkt gestanden, erklärte Bielefeld. „Wir liegen bis jetzt sehr gut im Zeitplan.“ Voraussichtlich Ende September könne die Westliche Günz in diesem Bereich so verlegt werden, dass sie durch das neue Durchlassbauwerk fließt. Bis Ende Oktober soll dann das Betriebsgebäude auf dem Damm stehen.

Die Gesamtfertigstellung in Eldern ist für die erste Jahreshälfte 2020 geplant. Das restliche kommende Jahr steht laut WWA dann wieder ganz im Zeichen der Planungen und Verfahren für den Bau der weiteren vier Becken – ab 2021 soll es schließlich aller Voraussicht nach mit den Arbeiten nahe Engetried und Frechenrieden weitergehen. Die Rückhaltebecken bei Westerheim und Sontheim folgen.

Im Rahmen der Infofahrt kamen Landrat Weirather und Grambow vom Umweltministerium auch ins nordwestliche Unterallgäu. In Babenhausen verschafften sie sich einen Eindruck von der innerörtlichen Situation und von den geplanten Maßnahmen, die das Gesamtprojekt „Hochwasserschutz Günztal“ flankieren sollen (mehr dazu lesen sie hier: Was Babenhausen vor Hochwasser schützen soll )

Zudem ging es unter anderem zwischen Lauben, Babenhausen und Kettershausen darum, wie die Gewässerökologie verbessert werden kann. Und auch die Randstreifen waren Thema – und inwiefern die neuen gesetzlichen Regelungen zu einer Verbesserung führen. (az/stz)

