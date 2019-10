vor 23 Min.

Hochzeitsnacht 2019: Generalprobe für "Ja"-Sager

Auch die dritte „Hochzeitsnacht“ lockt zahlreiche Besucher nach Babenhausen. Dabei geht es nicht nur um Ringe, Torten und Tanzkurse

Von Claudia Bader

Im Jahr 2020 werden sich offensichtlich viele Paare in der Region das Ja-Wort geben: Diesen Eindruck hatten zumindest die Besucher der dritten Babenhauser „Hochzeitsnacht“, wo am Wochenende einiges geboten war. Um ihren schönsten Tag im Leben gut vorzubereiten, kamen zahlreiche Heiratswillige aus der näheren und weiteren Umgebung in die große Veranstaltungshalle des Schulzentrums. Dort herrschte bei Dämmerlicht, Livemusik und einem Gläschen Prosecco zum Empfang eine romantische Stimmung. Im festlichen Rahmen präsentierten mehr als 20 Aussteller ein vielfältiges Angebot zur Gestaltung des Hochzeitstags.

Angefangen bei der Limousine vor der Tür bis hin zu Brautkleidern und Anzügen gab es vieles zu bewundern, was heutzutage für viele u einer gelungenen Hochzeitsfeier gehört. In lockerer Atmosphäre konnten sich angehende Brautpaare sowie deren Angehörige und Freunde informieren, beraten und inspirieren lassen. Zum Beispiel was die Wahl der Trauringe, des Blumenschmucks und der Hochzeitstorte angeht. Aber auch über Frisur, Make-up und Reisen gab es viel zu erfahren. Und für den gelungenen Auftritt auf dem Parkett konnte man vorab einen Tanzkurs buchen.

Sie trauen sich 2020: Swetlana Kuskow und Alexander Kremer aus Illertissen.

Unter den Besuchern waren auch Swetelana Kuskow (27) und Alexander Kremer (35) aus Illertissen. Die beiden sind seit fünf Jahren ein Paar und werden sich im Juni 2020 in der Pfarrkirche St. Martin das Ja-Wort geben. Die Hochzeitsfeier findet dann im Hotel am Schloss statt. Die Vorbereitungen für den besonderen Tag sind schon fast abgeschlossen, sagt die angehende Braut: „Aber man kann sich ja immer noch Anregungen holen.“

Franziska (28) und Christian Appold (33) aus Neu-Ulm wollen die Feier des schönsten Tags im Leben in ganz besonderen Rahmen genießen. Dafür haben sie das Schloss in Neuburg an der Kammel gewählt: Die Trauung findet in der Schlosskirche statt und die anschließende Feier in den geschichtsträchtigen Räumen, verraten die Ärztin und der Elektromeister. Die wichtigsten Vorbereitungen haben sie schon getroffen. Jetzt fehlten nur noch Details, so das Paar.

Sie auch: Melanie und Rainer Schwarzenbacher aus Zaisertshofen.

Mit dem 10. Oktober 2020 haben Sandra Schübler (47) und Jochen Roth (46) aus Ochsenhausen ein Hochzeitsdatum gewählt, das man sich leicht merken kann. Die beiden sind seit sechs Jahren zusammen und wollen sich auf dem Standesamt in Bad Waldsee das Ja-Wort geben. Gefeiert wird dann in Ummendorf. Auf der Hochzeitsmesse suchen sich die beiden noch Anregungen für Kleid und Anzug.

Und auch sie feiern: Franziska und Christian Appold aus Neu-Ulm.

Da die Einladungen noch nicht verschickt sind, wollen Melanie und Rainer Schwarzenbacher aus Zaisertshofen im Unterallgäu den genauen Termin für ihre kirchliche Trauung noch nicht verraten. „Er ist im Sommer 2020“, sagen die 34 und 35 Jahre alten Eltern einer fünf Monate alten Tochter. Seit 15 Jahren sind die beiden ein Paar. Die Trauung soll in der Pfarrkirche Könghausen, einem Ortsteil der Gemeinde Eppishausen, stattfinden. Die Feier dann im Adler-Saal in Balzhausen.

Bei Häppchen und thematischen Höhepunkten wie etwa einer Modenschau, einer Verlosung und dem Anschneiden einer Torte für alle verging die dritte Hochzeitsnacht in Babenhausen wie im Nu. Zum Abschluss der von der Gewerberegion organisierten Veranstaltung erhellte ein Feuerwerk den Himmel. Auch das gab den zukünftigen Ehepaaren einen Vorgeschmack darauf, die ihr Fest aussehen könnte.

