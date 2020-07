18:00 Uhr

Hoffen und Hadern prägen das Ferienprogramm 2020

Plus Babenhausen rechnet im Corona-Sommer mit einer großen Nachfrage. Doch noch ist das Angebot überschaubar. Grund könnte die Scheu sein, etwas falsch zu machen.

Von Sabrina Schatz

Das Urlaubskonto der Eltern ist nach dem Corona-Lockdown leer gefegt – und bei den Schülern stehen sechs Woche Sommerferien, bei den Kindergärten Schließtage vor der Tür. Und nun? Darüber machten sich die Babenhauser Markträte Gedanken. Sie befürchten, dass die Kommunen verstärkt gefordert sind, eine umfangreiche Ferienbetreuung zu organisieren.

Die Marktgemeinde stellt zwar dank Vereinen, Einrichtungen und Privatpersonen jedes Jahr ein Programm auf die Beine. Doch heuer tut sich Claudia Schäfer von der Verwaltung schwer mit der Organisation. Erst rund ein Drittel der Programmpunkte, die für üblich zusammenkommen, sind fix. In den vergangenen Jahren umfasste das Programm fast 30 Angebote – nun stehen erst zehn auf der Liste, darunter Kinder-Yoga, eine Kirchturmbesteigung, ein Selbstverteidigungskurs. Der TSV beteiligt sich laut Schäfer diesmal nicht am Programm, das Jugendzentrum hat sein Angebot im Vergleich zum Vorjahr zeitlich eingeschränkt, um Beispiele zu nennen. Die Ursache sieht Schäfer im Hygienekonzept, das dem Landratsamt zufolge einzuhalten ist. Das könne sie auch durchaus nachvollziehen, sagt sie: Da sei eine Scheu, etwas falsch zu machen und die Verantwortung zu tragen. „Wir würden auch helfen, das Konzept umzusetzen“, bietet Schäfer an. Die Marktgemeinde stelle etwa die Alte Turnhalle und den Vorplatz zur Verfügung – damit die Teilnehmer die Mindestabstände einhalten können. Je umfangreicher das Ferienprogramm vor Ort, desto mehr Unterstützung für die Eltern. Die Markträte waren sich in ihrer Sitzung einig, dass der Bedarf heuer verstärkt da ist – von einem „neuerlichen Run auf das Programm“ war die Rede. Einerseits, weil viele Familien im Corona-Sommer nicht verreisen. Andererseits wegen der Auswirkungen des Lockdowns im Frühjahr. Schulen und Kitas blieben wochenlang geschlossen. Berufstätige Mütter und Väter arrangierten sich zwangsläufig mit der Situation, brachten Job, Homeschooling & Co. unter einen Hut – und nutzten teils Urlaubstage, die sie eigentlich für den Monat August vorgesehen hatten. Ohne Angebote vonseiten der Gemeinde und deren Einrichtungen, könnten die Ferien „heftig für die Eltern“ werden, sagte Sonja Henle ( CSU).

Wer noch ein Angebot beisteuern möchte, kann sich melden

Bereits vor einigen Wochen hatte Thomas Bihler ( Freie Wähler) von Babenhausern berichtet, die ihn bezüglich einer Ferienbetreuung in den vier kommunalen Kindergärten angesprochen hatten. Die Frage: Werden die Schließtage reduziert? Inzwischen wurde der Bedarf bei den Eltern abgefragt. Laut Bürgermeister Otto Göppel (CSU) werden der Naturnahe Kindergarten, der „Gute Hirte“ und der Kindergarten Sternschnuppe wie geplant schließen. Das Kinderhaus Hand in Hand an der Griesbachstraße übernimmt die Ferienbetreuung für alle Kinder, deren Eltern eine solche dringend benötigen. Göppel: „Eine Gruppe wird aufgemacht, mehr Bedarf gibt es nicht.“ Auch die örtlichen Schulen fragen nach Auskunft der Markträte derzeit ab, inwiefern Eltern auf eine Betreuung der Kinder und Jugendlichen angewiesen sind.

Die Situation der Mütter und Väter sei das eine, die des Nachwuchses das andere, sagte Dieter Miller (Freie Wähler). „Wenn das Kind sagt, ich will wieder Fußballspielen, dann muss man diesen Bedarf auch irgendwie decken.“ Er regte an, örtliche Vereine zu motivieren, im August den eigenen Mitgliedern etwas anzubieten – es seien heuer schließlich einige Kurse und Veranstaltungen coronabedingt ausgefallen. Eine finanzielle Unterstützung könne den Vereinen helfen, nach dem Stillstand wieder durchzustarten.

Sonja Henle und andere Markträte appellierten in der Sitzung an Vereine und Organisationen, sich noch einmal Gedanken über den Ferienspaß zu machen. „Die Zeit rinnt allmählich“, sagte David Ott (Liste engagierter Bürger). Wer noch ein Angebot zum Ferienprogramm beisteuern möchte – bestenfalls in der dritten und vierten Augustwoche und im September – kann sich bis Freitag, 10. Juli, melden: bei Claudia Schäfer, Telefon 08333/9400-32; E-Mail claudia.schaefer@babenhausen.org; Fax 08333/940094.

