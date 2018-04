17:50 Uhr

Hoher Sachschaden bei Kellerbrand

Ein Brand im Hobbykeller eines Wohnhauses an der Marktstraße in Illereichen richtete am frühen Dienstagnachmittag großen Sachschaden an.

Der Rauch stieg ins Wohnhaus hinauf. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Brand im Hobbykeller eines Wohnhauses an der Marktstraße in Illereichen richtete am frühen Dienstagnachmittag großen Sachschaden an. Die Polizei schätzt diesen bisher auf rund 50000 Euro. Genaueres wird von der Kripo noch ermittelt. Gegen 13.30 Uhr waren die Feuerwehren aus Illereichen und Altenstadt alarmiert worden, die unter schweren Atemschutz in den Keller vordrangen und das Feuer bald im Griff hatten. Verletzt wurde niemand, als Brandursache ist laut Polizei von einem technischen Defekt auszugehen. Allerdings richtete der aus dem Keller aufsteigende Brandrauch auch in anderen Bereichen des Hauses Schäden an. Der Einsatz dauerte mehr als zwei Stunden.

