21:42 Uhr

Hohes Tempo, starker Gegner - FV Illertissen unterliegt Nürnberg II

60 Minuten lang hält der FV Illertissen mit Nürnberg II mit, dann wird der Druck zu hoch.

In einer temporeichen Partie hat der FV Illertissen gestern Abend gegen den FC Nürnberg II in der Regionalliga Bayern mit 1:3 verloren. Das Illertisser Tor erzielte Philipp Strobel (46.), für Nürnberg trafen zwei Mal Kevin Goden (66., 76.) und Erik Engelhardt (88.).

So war die Lage beim FVI vor dem Spiel.

Bei beiden Teams zeigte die Richtung von Beginn an nach vorn. Die Geschwindigkeit war hoch und nachdem Nürnbergs Tobias Kraulich mit einem Kopfball an die Latte in der 5. Minute den Chancen-Reigen eröffnet hatte, ging es hin und her. Fast schon im Gegenzug kam Illertissens Felix Schröter am Strafraum der Nürnberger zum Schuss, verfehlte das Gehäuse aber um rund einen Meter. Cedric Euschen scheiterte in der 16. Minute alleine am glänzend aufgelegten Illertisser Schlussmann Felix Kielkopf. Euschen tauchte auch in der 35. Minute wieder allein im FVI-Strafraum auf, vergab die Chance aber ebenso. Davor hatten Schröter und Philipp Strobel gute Gelegenheiten für Illertissen. Spektakulärer Höhepunkt der ersten Hälfte war ein Seitfallzieher von Schröter in der 37. Minute, der von FCN-Torwart Nikola Vasilij aber stark pariert wurde.

FV Illertissen - FC Nürnberg II 1:3

Spektakulär ging es auch in Durchgang zwei weiter. Gleich in der 46. Minute traf Maurice Strobel zur 1:0-Führung der Hausherren. Felix Schröter hatte ihm den Ball schön in den Lauf gelegt. Jetzt musste der Club nachlegen und erhöhte den Druck enorm. Philipp Strobel hatte in der 60. Minute noch eine Chance nach einer Ecke, doch dann rissen die Gäste von Trainer Reiner Geyer das Spiel komplett an sich. Mit einem Doppelpack brachte Kevin Goden innerhalb von zehn Minuten sein Team in Front (66. und 76.). Die Tore ähnelten sich, denn beide Male kam Goden aus kurzer Distanz zum Abschluss. Es hätte dann schon 1:3 stehen können, denn FVI-Torwart Kielkopf musste gegen Goden abermals in höchster Not stark retten (70.). Ausgerechnet er patzte aber in der 88. Minute. Einen langen Freistoß von Nürnbergs Erik Engelhardt verschätzte er komplett, sodass der Ball zur Entscheidung des Abends einschlug. (gioe, hs)

FV Illertissen: Kielkopf – Buchmann, Celiktas, Krug, Zeller (84. Rausch) – Scioscia, Nebel, Hahn (88. Strahler), P. Strobel (82. Bolkart) – Schröter, M. Strobel.