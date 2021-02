16:54 Uhr

Hotelrechnung in Weißenhorn nicht bezahlt: Polizei findet den Gast

Der Mann, der ohne zu bezahlen in einem Hotel in Weißenhorn übernachtet hat, fällt am nächsten Tag in einem Hotel in Ulm negativ auf.

Ein Mann hat in einem Weißenhorner Hotel übernachtet und das Haus am nächsten Morgen ohne zu bezahlen verlassen. Nach einer Fahndung wegen Einmietbetrugs hat die Polizei den Hotelgast am nächsten Tag ermittelt. Er hielt sich in einem Hotel in Ulm auf.

Der zunächst unbekannte Mann hatte sich am Mittwochabend in einem Hotel in der Weißenhorner Innenstadt eingemietet. Am frühen Donnerstagmorgen reiste der Gast ab, die Rechnung in Höhe von 65 Euro beglich er allerdings nicht. Er ließ in seinem Zimmer mehrere Gegenstände zurück.

Das Hotelzimmer in Ulm war stark verschmutzt

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei Ulm in ein Hotel in der Innenstadt gerufen, weil dieses von einem Gast stark verschmutzt worden war. Die Beamten trafen dort einen 37 Jahre alten, aus Polen kommenden Mann an. Er führte dem Polizeibericht zufolge noch die Schlüssel für das Weißenhorner Hotelzimmer mit sich.

Da der Mann in Deutschland keinen Wohnsitz hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro für das Strafverfahren an. Darüber hinaus musste der 37-Jährige auch noch die Rechnung für das Hotel bezahlen. Der Mann wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)

