vor 55 Min.

Hund attackiert Radfahrer und bringt diesen zu Fall

In Vöhringen ist ein frei laufender Hund einem Radfahrer bellend hinterher gehetzt. Der Mann stürzte.

Der 65-Jährige wird bei dem Vorfall in Vöhringen verletzt und zeigt den Hundehalter an. Die Polizei leitet ein Strafverfahren ein.

Ein frei laufender Hund hat in Vöhringen einen Fahrradfahrer angegriffen und zu Fall gebracht. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Illertisser Polizei bereits am Dienstag, 30. Juni, gegen 15 Uhr im Bereich der Mittelstraße. Dem Polizeibericht zufolge hetzte der etwa 40 Zentimeter hohe Hund mit braunem Fell und bislang unbekannter Rasse dem 65 Jahre alten Radfahrer bellend hinterher und versuchte, diesen in den Fuß zu beißen. Der Mann kam dadurch zu Fall und wurde beim Sturz verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden.

Weil sein Herrchen einschreitet, beißt der Hund nicht zu

Der Hund dürfte allerdings nicht zugebissen haben, insbesondere weil der Hundehalter einschreiten konnte. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte sich das Tier zuvor losgerissen und war dem 40-jährigen Mann davongerannt. Zunächst einigten sich die beide Parteien ohne die Polizei. Als jedoch Schwierigkeiten bei der Schadensabwicklung auftraten, entscheid sich der Radfahrer dazu, Anzeige zu erstatten. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (az)

Die Polizeiinspektion Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07303/9651-0.

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht lesen Sie hier:

