vor 52 Min.

Hund beißt Mann: Herrchen fährt Verletzten in Klinik

Weil sein Haustier einem 37-Jährigen in Weißenhorn in die Wade gebissen hat, muss sich ein Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Ein nicht angeleinter Hund hat am Dienstagmittag einem 37 Jahre alten Mann in Weißenhorn in die Wade gebissen. Der später hinzugekommene Hundehalter zeigte sich zumindest hilfsbereit. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Hundebesitzer den Verletzten nach dem Vorfall mit seinem Auto ins Krankenhaus.

Der Besitzer hat den Vorfall selbst bei der Polizei gemeldet

Dort wurde der Gebissene ambulant ärztlich behandelt, außerdem erstattete er Anzeige. Kurz darauf erschien der Hundehalter selbst bei der Polizei und meldete seinerseits den Vorfall. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (az)

