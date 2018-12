12:51 Uhr

Hund büxt aus: Autofahrer kann nicht mehr bremsen

Ein Hund ist am Mittwoch seiner Besitzerin in Vöhringen ausgebüxt - und frontal von einem Auto erfasst worden.

Ein Hund ist am Mittwochabend von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in Vöhringen. Demnach ging eine Frau mit dem Tier im Bereich der Sportparkstraße spazieren, als der Vierbeiner plötzlich ein Rascheln im Gebüsch wahrnahm, mit seinem Kopf aus dem Halsband schlüpfte und seiner Besitzerin davon rannte. Als der Hund wenig später über die Fahrbahn sprang, wurde er von einem Auto frontal erfasst. Der Fahrer hatte keine Chance, den Unfall zu verhindern, heißt es im Polizeibericht. Der schwer verletzte Hund wurde noch in eine Tierklinik gebracht, wo er allerdings wenig später verendete. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von geschätzten 3000 Euro. (az)

