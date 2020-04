vor 59 Min.

Hund frisst verdächtige Köder: Das könnte dahinter stecken

Im Obenhauser Ried hatte ein Hund ein verdächtiges Stück Fleisch gefressen. Die Polizei versucht herauszufinden, ob dort jemand Giftköder ausgelegt hatte.

Die Polizei ermittelt weiter wegen eines Vorfalls im Obenhauser Ried: Wie gestern berichtet, besteht der Verdacht, dass ein unbekannter Täter dort vergiftete Fleischköder ausgelegt hat.

Ermittlungen der Polizei laufen weiter

Die polizeilichen Ermittlungen konnten dies bislang nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen, hieß es gestern aus Kempten. Eine Hundebesitzerin hatte ihren Vierbeiner zum Tierarzt gebracht, nachdem er offenbar Hühnerfleischbrocken verspeiste. Der Veterinär brachte das Tier mit einem Medikament zum Erbrechen, der Hund der Geschädigten trug nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keine Verletzungen davon, berichtet die Polizei.

Der Fleischköder, den die Hundehalterin beim Tierarzt zum Vergleich abgegeben hatte, war nach einer Grobuntersuchung entsorgt worden. Die Begutachtung hatte offenbar zu keinem abschließenden Ergebnis geführt. Da die Frau die Tatörtlichkeit nicht mehr detailliert beschreiben konnte, war eine polizeiliche Untersuchung der Köder nicht möglich. Die Polizei Illertissen ermittelt deshalb weiter in alle Richtungen. So komme unter Umständen auch in Betracht, dass ein anderer Hundehalter für sein Tier eine Fährte gelegt habe, um eine Nachsuche zu simulieren. Für diese These spricht die von der Geschädigten beschriebene Anordnung der ausgelegten Fleischköder. (az)

