Hund rennt aus Hofgrundstück und beißt Frau ins Bein

Das Tier löst den Biss erst, als ein Mann dazu kommt und den Befehl gibt. Die Frau muss in ärztliche Behandlung und erstattet Anzeige.

Weil sie in Babenhausen von einem Hund gebissen wurde, hat eine Frau bei der Polizei in Krumbach Anzeige erstattet. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 12.15 Uhr in der Nähe des Wertstoffhofes am Gänsberg in Babenhausen.

Der Hund kam plötzlich und war nicht angeleint

Dem Polizeibericht zufolge war die 56-Jährige dort unterwegs, als plötzlich ein Hund angesprungen kam und die Frau in den rechten Unterschenkel biss. Das Tier war nicht angeleint und kam vom gegenüberliegenden Bauernhofgrundstück, das nicht eingezäunt war. Der Hund löste den Biss erst, als ein Mann zusammen mit einer Frau auf ihn zulief und ihm die Anweisung gab.

Die 56-Jährige musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Sie konnte gegenüber der Polizei keine genauen Angaben zu den Personen oder zu dem Hund machen und erstattete die Anzeige nachträglich. Der Zuständigkeit halber hat die Polizeiinspektion Memmingen die Ermittlungen übernommen. (az)

