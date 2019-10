12:15 Uhr

Hund wird durch präparierten Fleischköder vergiftet

Ein Hund ist in Ritzisried offenbar vergiftet worden.

Die Polizei Illertissen nimmt Hinweise zu dem Vorfall im September entgegen.

Ein Hund ist in Ritzisried vergiftet worden. Er fraß nach Angaben der Polizei einen Fleischköder, der mit Rattengift versetzt war, und starb daran.

Dem Bericht zufolge liegt der Vorfall bereits einige Wochen zurück. Der Hund soll den Fleischköder in der Nacht zum 7. September auf einem Grundstück an der Kettershauser Straße in Ritzisried gefressen haben und daran gestorben sein. Der Hundehalter fand im Garten noch Reststücke des Köders und ließ diese untersuchen. Hierbei stellte sich heraus, dass das Fleischstück mit Rattengift versetzt war.

Wer den Fleischköder ausgelegt hat, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

