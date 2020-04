vor 36 Min.

Hundesportler mit Leib und Seele

Herbert Volz ist im Alter von 65 Jahren gestorben

Am frühen Dienstagmorgen erlag Herbert Volz im Alter von 65 Jahren einer langjährigen, mit Geduld ertragenen Krankheit. Diese hatte ihn aber nie daran gehindert, sich bayernweit für den Schäferhundesport zu engagieren.

Volz wuchs von Kindesbeinen an mit Hunden auf. So schloss er sich beispielsweise 1973 dem Schäferhundeverein (SV) Weißenhorn an, dessen Geschicke er später rund zehn Jahre lang an vorderster Stelle leitete. Über vier Jahrzehnte engagierte sich Volz in vielerlei Funktionen in der SV-Landesgruppe Bayern Süd. So bekleidete er neun Jahre lang das Amt des Jugendwarts. Bis Herbst 2019 war er sechs Jahre lang Erster Vorsitzender des Vereins für Deutsche Schäferhunde Bayern/Süd, zuvor zahlreiche Jahre stellvertretender Vorsitzender. Auch als Lehrwart gab er sein Wissen weiter.

Ihm war es zu verdanken, dass viele überregionale Hundesportveranstaltungen in der Region Donau/Iller über die Bühne gingen. Sein Organisationstalent machte auch nicht vor Landesgrenzen Halt. Da passte es, dass er den Hundesport auch zu seinem Beruf machte. Als Hundeführer bei der Polizei war er unter anderem Richter bei Diensthundeprüfungen. Zudem war er als Oberkommissar Ausbildungsleiter im gesamten westschwäbischen Raum. Aus seinen hundesportlichen Erfolgen sticht der Sieg mit der bayerischen Polizeimannschaft bei den amerikanischen Meisterschaften heraus.

Zu Babenhausen hatte Volz stets einen besonderen Bezug, vor allem zur SV-Ortsgruppe, die er rund zehn Jahre leitete und dabei viele Veranstaltungen mustergültig organisierte. Unter seiner Regie entstand zudem vor über zehn Jahren das erste Hundehotel dieser Größenordnung im schwäbischen Raum, nämlich westlich von Kettershausen.

Die Liste der ehrenamtlichen Aufgaben, die Herbert Volz ausgefüllt hat, ließe sich beliebig verlängern. Kein Wunder, dass er zum gesundheitlich bedingten Abschied aus der Funktionärstätigkeit für seine „hervorragenden Verdienste und seine darüber hinaus gehenden Sonderaufgaben für den Verein für Deutsche Schäferhunde (SV)“, so der Urkundentext, im vergangenen Sommer die selten verliehene Goldene Ehrennadel des SV mit Brillanten überreicht bekam. (fs)

