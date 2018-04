„ILL“ steht auch für Identifikation

Beim Illertisser Kennzeichen geht es vor allem um Heimatverbundenheit und nicht um Abspaltungstendenzen

Seit knapp fünf Jahren ist das Illertisser Kennzeichen wieder zu haben. Nach fast 40-jähriger Abwesenheit ist die von vielen so geliebte Signatur wiedergekehrt. Und das ist gut so: „ILL“ steht für Heimatverbundenheit und für Identifikation mit der Region. Mit Separatismus hat das nichts zu tun.

Genau das hatten die Gegner der Wiedereinführung damals jedoch befürchtet. Skeptiker gab es viele: Im Kreistag gab es am Ende nur eine knappe Mehrheit für die Rückkehr des regionalen Kennzeichens. Manch einer befürchtete gar Abspaltungstendenzen. Die Illertisser sollten die Gebietsreform der 1970er Jahre akzeptieren und hinnehmen, dass sie jetzt Teil eines Landkreises sind, hieß es. Und manchmal ist das noch heute zu hören. Zum Beispiel wenn es in der Klinikdebatte um Standorte geht. Mit einer Abneigung gegen Neu-Ulm und den Landkreisnorden hat die hohe Nachfrage nach dem Illertisser Kraftfahrzeugkennzeichen aber wohl nichts zu tun: Vielmehr wollen die Menschen in Illertissen zeigen, dass sie stolz sind auf ihre Heimat und die Region sind.

Ob Berufspendler oder Familien auf Urlaubsreise: Viele Menschen sind mit dem Auto in ganz Deutschland und Europa unterwegs – mit dem „ILL“ zeigen sie, wo sie herkommen. Mal ehrlich: Was gibt es Schöneres, als fernab der Heimat auf einer Autobahn einen Fahrer aus der Heimat zu entdecken und kurz auf die Hupe zu drücken?

