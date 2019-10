vor 17 Min.

IZ-Gewinnspiel: Bei den Hubers wird jeden Morgen gerätselt

Die Familie aus Betlinshausen hat beim IZ-Ratspiel 1000 Euro gewonnen. Was die glücklichen Gewinner mit dem Geld machen wollen.

Von Reginn Langhans

Die Familie Huber aus dem Illertisser Stadtteil Betlinshausen zählt zu den treuen Lesern unserer Zeitung. Um so mehr freut sich Familienvater Andreas Huber, 42 Jahre, beim IZ-Ratespiel mitgemacht und 1000 Euro gewonnen zu haben. „Das Geld teilen wir mit den Kindern“, war die spontane Antwort, als ihn seine Frau Vera, 44 Jahre, telefonisch am Arbeitsplatz darüber informierte.

So nahm sie gestern auch den Gewinn in Empfang, da ihr Mann von seiner Arbeit in Ulm nicht rechtzeitig nach Hause kommen konnte. Für das Gewinnerfoto stellte sich auch der zehnjährige Sohn Samuel dazu. Denn er findet: „Eigentlich haben wir im Teamwork gewonnen, denn ich löse das Rätsel schon immer beim Frühstück.“ Ihr Mann und sie würden dann das Telefonieren übernehmen, erklärte die Mutter.

Die ganze Familie soll vom Gewinn profitieren

Sie freuten sich schon jedes Mal aufs Rätseln im Oktober und hätten von Anfang an mitgemacht, sagt Vera Huber. Als sich bei ihr gestern am Telefon eine Stimme mit „Augsburger Allgemeine“ meldete, habe sie gleich vermutet, um was es sich handelt. So sagte sie nur „haben wir gewonnen?“ – worauf die Stimme mit „herzlichen Glückwunsch“ geantwortet habe. Jetzt sind alle überglücklich, „auch einmal gewonnen zu haben“. Gedacht hätten sie das nie und dennoch fleißig mitgerätselt.

Nun sollen alle, neben Samuel auch die 18-jährige Schwester Isabella und der 21-jährige Bruder Simon, etwas von dem unerwarteten Geldsegen haben. Es stehen keine notwendigen Anschaffungen an. Um so schöner lässt sich darüber fantasieren, was sich mit dem Geld kaufen lässt. Andreas Huber denkt an eine neue Skiausrüstung, Sohn Simon überlegt, was er noch an Lego-Bausteinen brauchen könnte.

Im Moment genießen sie das Gefühl, einfach mal gewonnen zu haben. Vera Huber strahlt: „Es ist wirklich richtig schön, wir rätseln auch nur bei der Zeitung mit.“ Ansonsten könnten sie die Gewinnspiele kaum reizen.

