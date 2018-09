vor 40 Min.

Ich bin dann mal weg: Der Unterallgäuer Wanderherbst startet

30 geführte Touren werden im Unterallgäu geboten - darunter eine Wanderung auf dem Jakobsweg.

Pilgern auf dem Jakobsweg – das verbinden die meisten mit Nordspanien. Doch auch im Unterallgäu gibt es einen Jakobsweg. Eine Pilgerwanderung auf diesem wird den Abschluss des diesjährigen „Unterallgäuer Wanderherbsts“ bilden. Insgesamt können Interessierte zwischen Samstag, 29. September, und Montag, 8. Oktober, an 30 geführten Touren teilnehmen. Organisiert wird der Wanderherbst vom Landkreis zusammen mit der Unterallgäu Aktiv GmbH.

Experten begleiten die Touren. Bei einer Wanderung nahe Ottobeuren geht es etwa um Wurzeln. „Zauberhafte Kräutergeschichten“ sind in Ollazried zu erfahren. Einige Wanderungen widmen sich auch der Heimatkunde, etwa dem Hundsmoor oder „herrschaftlichen Wegen“ nahe Mindelheim.

Den Abschluss bildet die Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg am Sonntag, 7. Oktober. Diese wird unter anderem von der Projektgruppe „Pilgerwege“ organisiert. Start ist um 7 Uhr am Parkplatz an der Kirche St. Stephanus in Haselbach. Zunächst geht es nach Kirchheim, wo um 8.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul ein Gottesdienst stattfindet. Ziel ist Loppenhausen. Nach einer Mittagseinkehr fährt ein Bus zum Ausgangspunkt nach Haselbach zurück. Bei der Wanderung ist eine Strecke von 15 Kilometern zu Fuß zurückzulegen. Da es zu dieser Jahreszeit in der Früh noch dunkel ist, sollten die Teilnehmer Taschenlampen mitbringen. Die Tour findet bei jedem Wetter statt.

Infos: Anmeldung und Infos bei Tobias Klöck, Telefon 08261/995643, E-Mail kloeck@unterallgaeu-aktiv.de. Ein Programmflyer liegt im Landratsamt und in den Gemeindeverwaltungen aus. Weitere Infos auch im Internet unter www.wanderportal-unterallgaeu.de.





