Idee aus Vöhringen: Künftig kein Päckchen mehr verpassen

Plus Jakob Rauscher will, dass Pakete künftig vom Kunden in einer Art Schließfach abgeholt werden. Das soll Vorteile für Verbraucher, Zusteller und Umwelt bieten. So funktioniert sein Geschäft.

Von Franziska Wolfinger

Auf den ersten Blick ist es doch unglaublich praktisch, sich Kleidung, Bücher oder den neuen Fernseher direkt nach Hause liefern zu lassen. Kein Wunder also, dass pro Werktag in Deutschland rund 12 Millionen Pakete verschickt werden – Tendenz steigend. Diese Zahl nennt zumindest Bundesverband Paket und Expresslogistik. Angesichts der vielen Lieferautos, die sich durch die hiesigen Innenstädte drängen, scheint das nicht übertrieben.

Warum Päckchen häufig doch nicht so praktisch sind

Auf den zweiten Blick ist die Paketlieferung frei Haus häufig doch nicht so praktisch – nicht nur für Zusteller, sondern auch für Verbraucher. Zudem ist die Sitte, sich alles Mögliche nach Hause schicken zu lassen, aus ökologischer Sicht in jüngerer Vergangenheit ebenfalls in Verruf geraten. Nun will der Vöhringer Jakob Rauscher eine Lösung gefunden haben, wie die Paketzustellung künftig verbraucherfreundlicher, umweltfreundlicher und auch zustellerfreundlicher werden soll.

Das schwierigste im gesamten Zustellungsprozess, erklärt Rauscher, sei die sogenannte „letzte Meile“, also der Weg eines Päckchens vom letzten Zentrallager zur Haustür. Die Zusteller legen in ihren Autos von Adresse zu Adresse weite Strecken im klimaschädlichen stop-and-go-Stadtverkehr zurück, nur um dann jedes dritte Paket nicht zustellen zu können. Je nach Zusteller geht es mit dem Päckchen ab da ganz unterschiedlich weiter. Manche landen beim Nachbarn, andere in einem Paket-Shop, wieder andere in Packstationen, die häufig auf Supermarktparkplätzen zu finden sind. Manch verzweifelter Paketbote stellt die Sendung an einem vermeintlich sicheren Ort rund ums Haus ab – diversen im Internet kursierenden Erzählungen zufolge landete so schon so manches Paket in der Papiertonne.

Wer häufiger online bestellt und sich seine Lieferungen an unterschiedlichen Shops und Stationen umständlich im ganzen Stadtgebiet zusammensammeln muss, ist schnell genervt.

Was ist das Neue an Your Station?

Wie will Jakob Rauscher die Zustellung nun optimieren? Unter dem Namen Your Station bietet er ein neues System von Packstationen an. Das Neue: Es ist ein Paketdepot mit eigener Adresse zwischengeschaltet, von dem aus dann die Pakete in die Station gebracht werden. Damit funktioniert Your Station unabhängig von der Zustellerfirma. Das war bisher nicht möglich, erklärt Rauscher. Die Logistikunternehmen haben sich vielfach darauf konzentriert, eigene Boxen zu etablieren. Am bekanntesten sind wohl die knallgelben DHL-Stationen. Für Kunden des Online-Großhändlers Amazon gibt es Amazon-Locker. DPD, GLS und Hermes haben zwar eine gemeinsame Station vorgestellt, doch durchgesetzt hat sich die noch nicht. Ein Zusammenschluss aller Zusteller scheiterte bislang unter anderem daran, dass alle zum Befüllen der Station die gleiche Software verwenden müssten, sagt der Vöhringer Unternehmer Rauscher.

Bei Your Station sei das kein Problem. Die Kunden müssten bei der Bestellung nur die jeweilige Depotadresse als Lieferadresse angeben. Von diesem Depot aus werden die Pakete in Schließfächer verteilt. Der Kunde, der sich zuvor bei Your Station registriert hatte, bekommt einen QR-Code zugeschickt, mit dem er das Paket rund um die Uhr in der Station abholen kann. Dafür hat er 48 Stunden, also zwei Tage, Zeit. Versäumt er es, wandert das Päckchen zurück ins Depot und muss dann dort abgeholt werden. Dieses Zentrallager soll nie weiter als sieben Kilometer von der Station entfernt sein, um dem Kunden allzulange Wege zu ersparen, erklärt Firmengründer Rauscher. Das System hat auch den Vorteil, dass Pakete mit Übergröße angenommen werden können. Wie auch die bisher üblichen Stationen stoßen die Your Station-Schließfächer bei Flachbildfernsehern oder Mikrowellen an ihre Grenzen. Bei Your Station würden solche Sendungen ebenfalls bis zur Abholung im Depot aufbewahrt. Der Zusteller hat, wenn die Idee von den Kunden angenommen wird, den Vorteil, an einem Ort viele Pakete loszuwerden und spart sich einige Kilometer.

Corona-Hygiene: Kontaktlose Entgegennahme des Pakets möglich

Kostenlos ist der Service von Your Station nicht. 2,50 Euro zahlt der Verbraucher pro Paket für das Annehmen und Aufbewahren. Für Vielbesteller gibt es eine monatliche Flatrate.

Rauscher will sein System nicht nur hier in der Region anbieten. Seit dem Wochenende ist die Packstation in Vöhringen in Betrieb. Bellenberg und Illertissen folgen bald. Doch auch für Mainz und Freiburg gibt es schon konkrete Pläne.

Aus aktuellem Anlass hat Rauscher die Entwicklung von Your Station nun schneller als geplant vorangetrieben. In der Corona-Krise sei es für Kunden wie Zusteller sicherer, keinen direkten Kontakt bei der Übergabe des Päckchens zu haben, sagt Rauscher.

