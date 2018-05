12:00 Uhr

Ihr Atelier ist die Küche

Farbtöne gleiten weich ineinander: Künstlerin Inge Ley aus Illerrieden zeigt ihre Werke in Vöhringen. Die Schau ist am Wochenende noch zu sehen.

Künstlerin Inge Ley aus Illerrieden bekommt großen Zuspruch mit ihrer ersten großen Ausstellung. Was es in Vöhringen zu sehen gibt.

Von katharina Ursula Balken

Es ist manchmal erstaunlich, wie viel unentdeckte Talente es zu geben scheint: Eines kommt ganz aus der Nähe. In Illerrieden hat Inge Ley ihre Liebe zum Malen entdeckt. Mit Farbtupfer im kleinen Format begann sie und träumt heute von einem wandfüllenden Bild in Öl, will sich von Acrylfarben verabschieden. Große Formate faszinieren sie. Jetzt feiert sie eine Premiere. Zum ersten Mal gestaltet sie mit ihren Bildern eine Ausstellung. Und welcher Ort eignete sich besser dazu als das obere Foyer im Wolfgang-Eychmüller-Haus mit seinem lichtdurchfluteten Raum. Zahlreiche Besucher standen staunend vor den Bildern in Farbe und Fantasie.

Inge Ley sagt, sie habe schon immer eine Affinität zum Gestalten gehabt. „Viele meiner Freundinnen beschäftigten sich mit dem Malen, ich dachte, das könnte ich auch mal versuchen.“ Es blieb nicht beim Vorsatz. Sie beschaffte sich einen kleinen Keilrahmen (jene rahmenförmige Konstruktion, meist aus Nadelhölzern gemacht) mit einer Leinwand, die grundiert und dann bemalt wird. Dazu erstand sie kleine Farbtuben und begann mit Stillleben. „Aber so ganz das Meine war das nicht. Ich strebte nach geraden Formen, akkurate Linien mit dem Pinsel gezogen.“ Inge Ley besuchte Malkurse und begann sich mehr und mehr für das Abstrakte zu interessieren. „Ich wollte einfach etwas Neues ausprobieren.“

Die reichbestückte Ausstellung in Vöhringen lässt die Entwicklung ihres malerischen Schaffens deutlich erkennen. Da gibt es Blumen, die in ihrer Farbenpracht und Ausstrahlung zu explodieren scheinen, daneben Bilder in zarten Aquarellfarben gehalten, in denen die Farbtöne weich ineinander gleiten. Ley schafft es, Lichteffekte einzufangen, deutlich zu sehen an ihren Schirmbildern. Der Regen prasselt silberhell, was wie zersplittertes Glas auf den bunten Regenschutz wirkt. In manchen ihrer Bilder erkennt man ihre Experimentierfreude mit Formen und Farben.

Allmählich wachsen ihre Formate und die Sujets mutieren zu Bildern ohne Worte, wie sie ihre abstrakten Werke gerne nennt. Es sind oft Vierecke im Viereck des Rahmens, wie Mosaike, die aber nicht passgenau aneinander gereiht sind. Und manchmal setzt Ley fast provokativ in die Gradlinigkeit einen diagonalen Gegensatz.

Bürgermeister Karl Janson vergleicht die Bilder der Malerin mit der explodierenden Natur, wie man sie in den letzten Tagen erlebt hat. Und er bescheinigt Inge Ley die Fantasie, die Voraussetzung für kreatives Schaffen. Malerei und Fantasie – „welch befruchtende Symbiose“, sagt Janson. Tochter Daniela Ley freut sich über die beachtliche Resonanz der Vernissage. Auch sie bekräftigt, wie Farbe das Schaffen ihrer Mutter bestimmt, „ihr Atelier ist die Küche“, sagte sie lachend.

Einen spritzigen musikalischen Rahmen erhielt die Ausstellungseröffnung durch das Saxofonduo „SaxDu“ mit Anja Mayer und Fabian Weisenberger.

Öffnungszeiten: Die Bilder sind bis Sonntag, 6. Mai, zu sehen: Freitag von 17 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr.