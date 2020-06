vor 41 Min.

Ikarus-Absage: Was passiert mit den Festivaltickets?

Plus Rund 75.000 Besucher hätten beim Ikarus-Festival am Allgäu-Airport getanzt und gefeiert. 2021 soll die Großveranstaltung wieder stattfinden.

Von David Specht

Am Pfingstwochenende hätte auf dem ehemaligen Militärflughafen in Memmingerberg das Ikarus-Festival stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie war das nicht möglich. 75.000 Menschen hatten Alexander Eidel vom Veranstalter Permanent Entertainment und seine Kollegen zur fünften Auflage der Veranstaltung erwartet. Nach der Absage wollten Zehntausende wissen, was mit ihrem Festivalticket passiert und wie es mit Ikarus weitergeht.

„Die Tickets können auf der Homepage ins neue Jahr umgebucht werden, damit sie ihre Gültigkeit behalten“, sagt Eidel. Denn 2021 soll die Techno-Party im Unterallgäu weitergehen. Das Datum steht: das lange Pfingstwochenende vom 21. bis 24.Mai. Das gilt zumindest für die meisten Besucher. 5000 Frauen und Männer können einen Tag früher, am Donnerstag 20.Mai, anreisen. „2021 schenken wir aufgrund der Corona-Situation den ersten 5000 Ticket-Umtauschern den Donnerstag als adäquaten Festivalwochenendstart noch on top dazu“, sagt Eidel. Das sei mit den Behörden bereits abgesprochen. Die Veranstalter hatten das Ikarus erst im vergangenen Jahr um einen Tag verlängert. 2019 fand am Sonntag erstmals noch voller Festivalbetrieb statt, sodass die meisten Besucher am Montag die Heimreise antraten. Im nächsten geht das Festival also noch einen Tag länger.

Sparversion soll Ikarus 2021 nicht werden

Aber was ist mit denen, die 2021 keine Zeit oder Lust haben, auf das Ikarus zu gehen? Da gebe es die Möglichkeit, unter einem Portfolio von anderen Formaten zu wählen, sagt Eidel. Die Kartenbesitzer erhalten einen Gutschein, den sie für andere Veranstaltungen einlösen können. Eine Geld-Zurück-Option gibt es bisher nur in Härtefällen oder ab dem 31. Dezember 2021.

„Hier hilft uns ein neues Gesetz, welches wir nutzen und wofür wir sehr dankbar sind. Dabei handelt es sich um die Lösung der Gutscheinregelung seitens der Regierung, um Veranstalter, Clubs, Aussteller, Comedians und jegliche andere Kulturschaffende im Fortbestehen zu unterstützen“, erklärt Eidel. Gäste, die ohne das Geld für das Ticket in finanzielle Schwierigkeiten geraten, können einen Härtefall geltend machen und sich so den Preis zurückholen. „Das sehen wir uns natürlich bei jedem einzelnen Gast an.“

Die Mehrheit der Gäste hat ohnehin mehr Interesse am Feiern als am Geld. Laut Eidel haben bereits zwei Drittel der Besitzer ihr Ticket auf das neue Jahr umgebucht. „Wir freuen uns wieder über eine große Solidarität seitens unserer treuen Gäste.“ Denn für die Veranstalterfirma sei die Absage des Ikarus „eine Katastrophe und finanziell eine mehr als harte Pille“, sagt Eidel. Der Veranstalter gehe in sämtlichen Dingen in Vorleistung. „Und wir haben schon seit jeher sämtliche Mittel in große Künstler, Attraktionen, Bühnendesigns oder auch infrastrukturelle Neuerungen investiert. Entsprechend müssen wir einiges auffangen.“ Gehälter, Mieten und Versicherungen müsse das Unternehmen natürlich weiter zahlen. „Keine leichte Aufgabe“, sagt Eidel.

Eine Sparversion soll das Ikarus 2021 nicht werden. Das Programm werde „so gut es nur möglich ist“ an 2020 angeglichen. Headliner waren unter anderem Adam Beyer, Amelie Lens, Robin Schulz und Steve Aoki; insgesamt sollten etwa 130 Künstler auftreten. „Was wir zum jetzigen Zeitpunkt verkünden können, ist, dass sehr viele dieser Künstler schon für 2021 zugesagt haben.“ Namen möchte Eidel noch nicht nennen.

