Ikarus-Festival: 100 DJs für 40000 Electro-Fans

An Pfingsten steigt in Memmingerberg eine Riesenparty. Auch Stars wie Paul Kalkbrenner legen auf. Eine Vorschau.

Von Daniel Halder

Möge der Himmel „Ikarus“ diesmal gnädig sein! Ansonsten könnte wieder Kalkbrenners Zorn über dem Allgäu Airport in Memmingerberg niedergehen. Bei der dritten Auflage des Elektro-Festivals vor zwei Jahren goss es in Strömen, als der Berliner Fritz Kalkbrenner sein Set beginnen wollte. Der DJ und Produzent zeigte sich sichtlich verschnupft. Beim fünften Ikarus-Festival vom 7. bis 10. Juni, „kalkbrennert“ es wieder: Diesmal ist es Paul Kalkbrenner, der ältere und bekanntere der beiden Brüder, der für dröhnende Beats sorgen wird. Er ist der wohl klangvollste Name unter mehr als 100 DJs, die drei Tage lang von mittags bis in die frühen Morgenstunden auf sechs Bühnen auflegen.

Mit dem Film „Berlin Calling“ (2008) und der Soundtrack-Hymne „Sky and Sand“ wurde der 41-Jährige auch einem nicht technoaffinen Publikum ein Begriff. Der Song hielt sich insgesamt 128 Wochen in den deutschen Single-Top-100. Rekord! Kalkbrenners eingängiges, melodisches Wummern ist massentauglich und für jedermann gut hör- und tanzbar. Es spricht für das Ikarus-Festival, dass es den Veranstaltern gelingt, solch große Szene-Namen in die Provinz zu locken.

In seinem fünften Jahr hat sich das nach dem übermütigen Überflieger aus der griechischen Mythologie benannte Festival zu einem der größten Electro-Events in Süddeutschland gemausert. Heuer werden mehr als 40000 Fans erwartet, die auch aus den Nachbarländern kommen. Das weitläufige Gelände am ehemaligen Militärflughafen mit seinen Wiesen und alten Flugzeug-Sheltern (Hallen) scheint ideal zum Campen und Feiern.

Einen Namen in der Szene hat sich das Festival aber vor allem durch seine Bandbreite an Künstlern und Stilrichtungen gemacht. Neben den international bekannten Stars wie Kalkbrenner, Lost Frequencies oder Martin Solveig ist für jeden Geschmack und in jedem Subgenre etwas dabei. „Wir haben in den vergangenen Jahren gelernt, dass unsere Besucher sehr aufgeschlossen für verschiedene Genres sind. Neben Techno und House haben sich Stilrichtungen wie Psy-Trance, Hardtechno oder auch Downtempo etabliert“, sagt Alexander Eidel vom Münchner Veranstalter Permanent Entertainment. Dem hypnotischen, im 4/4-Takt wummernden Psychedelic Trance mit seinen bis zu 150 bpm (Beats per Minute) haben die Macher bereits zum zweiten Mal eine eigene Themen-Halle gewidmet, in dem Künstler wie Bliss oder Morten Granau auflegen. Den Schwerpunkt legen die Ikarus-Verantwortlichen heuer aber auf noch härtere Klänge. Für düsteren, treibenden Techno stehen beispielsweise die Belgierin Charlotte de Witte und der Italiener Sam Paganini. Am Sonntag verwandelt sich die Bühne im Zirkuszelt zur „Harder Styles Arena“, in der Hardcore- und Raw-Klänge zu hören sind.

Einen Kontrast dazu wird wieder die sogenannte „Forest Stage“ darstellen, die 2018 großen Zuspruch bei den Besuchern fand. In einem Waldstück auf dem Airport-Gelände errichtet ein Schreiner-Kollektiv dazu eine Bühne aus Holz. Hier können Festival-Besucher auf einer Lichtung zu ruhigeren Deephouse- oder Techhouse-Klängen tanzen. „Wir achten auf eine gute Mischung. Sowohl bei den Künstlern als auch den verschiedenen Genres“, sagt Eidel.

Mit der Künstlerauswahl haben die Macher nach seinen Worten bereits vor knapp einem Jahr begonnen. „Da gibt es einen großen zeitlichen Druck. Die Acts werden oft mehrmals angefragt und sind auf Monate vorher ausgebucht.“

