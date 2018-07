vor 57 Min.

Illegale Schrottsammlung fliegt auf

Sie fuhren in einem Kleintransporter umher und sammelten Schrott ein – allerdings ohne Erlaubnis: Deshalb haben zwei Männer am Sonntagmorgen in Altenstadt Ärger mit der Polizei bekommen.

Sie fuhren in einem Kleintransporter umher und sammelten Schrott ein – allerdings ohne Erlaubnis: Deshalb haben zwei Männer am Sonntagmorgen in Altenstadt Ärger mit der Polizei bekommen. Gegen 7.30 Uhr wurde den Ordnungshüter alarmiert: Es ging um einen verdächtigen Lieferwagen, der auf dem Parkplatz zwischen Kellmünz und Altenstadt stehen würde. Die Besatzung eines Streifenwagens traf vor Ort zwei Männer im Alter von 46 und 45 Jahren an, die sich mit schrottreifen Fahrrädern beschäftigten. Im Fahrzeug wurden Räder und Elektroschrott gefunden, die aus einer durch das Landratsamt nicht genehmigten Sammlung stammten. Das Material wurde von Mitarbeitern der Straßenmeisterei übernommen. Die Männer erwartet eine Anzeige. (az)

