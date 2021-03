vor 17 Min.

Illegaler Besuch: Polizei zeigt junge Leute in Biberach an

Zwei Personen aus zwei Haushalten besuchen einen 19-Jährigen in Biberach. Die Polizei greift wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln ein.

Drei junge Menschen im Roggenburger Ortsteil Biberach haben wegen eines Treffens gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Darauf wurde die Polizei nach einem Hinweis aufmerksam.

Eine Streife der Polizei Weißenhorn suchte die Wohnung in Biberach auf

So suchte eine Streife nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Dienstag ein Wohnhaus in Biberach auf und traf dort zwei Personen, 21 und 15 Jahre alt, aus unterschiedlichen Haushalten an. Sie waren beim Bewohner, einem 19-Jährigen, zu Besuch. Alle drei erhalten wegen des Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkungen eine Anzeige. Die Besucher wurden aus der Wohnung gewiesen. (AZ)

