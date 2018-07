15:30 Uhr

Iller-Center in Senden: Drei Geschäfte schließen

Nach zehn Jahren laufen bei den ersten Mietern die Verträge im Sendener Einkaufszentrum aus. Anton Walser von Tony’s Coffee erzählt, warum er aufhört.

Von Carolin Oefner

Dem Iller-Center steht ein Wechsel bevor: Drei Mieter haben das Einkaufszentrum im Sendener Norden verlassen – die Ladenflächen stehen bereits seit Ende Juni leer. Auch die Schilder sind abmontiert. Wo noch vor ein paar Wochen Tony’s Coffee, My Shoes und Jeans Fritz ihre Geschäfte hatten, herrscht nun Leere. Wer durch die Scheiben schaut, könnte meinen, dort sei nie etwas verkauft worden. Triste graue Böden und Wände, an den Decken sind verschiedene Leitungen zu sehen.

Die Leerstände haben alle denselben Grund: Die Mietverträge sind ausgelaufen, niemand hat also vorzeitig aufgehört. Vor etwa zehn Jahren sind damals die ersten Geschäfte ins neu gestaltete Iller-Center eingezogen. Wie es gängige Praxis ist, schlossen die Unternehmen einen zehnjährigen Festvertrag mit dem Betreiber. Dieser wechselte zwischendurch, mittlerweile zeichnet Prime Consulting aus Düsseldorf für diesen Teil des Iller-Centers verantwortlich. Für eine Stellungnahme war das Unternehmen nicht zu erreichen.

Und doch gibt es von Mieterseite unterschiedliche Intentionen für die Schließung. Die Jeans-Fritz-Filiale wurde zugemacht, weil der Standort die Erwartungen nicht erfüllt habe, wie eine Sprecherin des Unternehmens mitteilt. Deswegen habe man sich entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Man lasse die Filialen generell immer eine Weile laufen, um zu schauen, wie sie sich entwickeln. In Senden sei es zu wenig gewesen. Auch My Shoes verlängert den Vertrag nicht, möchte aber keine Details dazu nennen. Das Unternehmen prüfe jedoch den Markt in Senden, denn die Stadt bleibe weiterhin interessant, teilt Sonja Schröder-Galla von der Unternehmenskommunikation mit.

Etwas anders hat es sich bei Tony’s Coffee zugetragen, denn eigentlich wäre Inhaber Anton Walser gerne noch geblieben. Der Weißenhorner erzählt, dass er bei der Betreiberfirma gut ein Jahr vor Ende des Mietvertrags vorsichtig vorgefühlt habe, ob eine Möglichkeit zur Verlängerung bestehe und wie die Konditionen aussehen könnten. „Wenn sie gesagt hätten, ‚wir wollen jemand anderen‘, wäre das ja auch ihr gutes Recht gewesen.“ Doch es kam erst lange keine Antwort, dann musste ein Termin abgesagt werden – und so zogen die Monate dahin.

„Irgendwann musste ich für mich entscheiden, was ich mache“, sagt Walser. Das sei im Mai gewesen. Er wollte nicht bis zuletzt auf eine Option warten – auf die Gefahr hin, dass es nicht klappt. Von einem plötzlichen Ende wäre schließlich nicht nur er alleine betroffen, sondern auch langjährige Angestellte, die er fest in seinem Café beschäftigt hatte. „Ich wollte meinen Mitarbeitern gegenüber ehrlich sein, statt ihnen spät zu kündigen“, sagt er. Der Mietvertrag läuft regulär Ende August aus, jeder Mieter muss dann die Fläche wieder so zurückbauen, wie er sie bekommen hat. Walser hatte als letzten Öffnungstag vorausschauend einen Termin Ende Juni angepeilt, damit nicht alles in Stress ausartet. Denn nach zehn schönen, guten Jahren habe er ein ordentliches Ende gewollt, wie er sagt.

Deswegen ist die Sache für ihn rein unternehmerisch nun auch abgeschlossen. Der Vermieter habe sich rechtlich richtig verhalten, das sei alles okay. Ein wenig wehmütig ist Walser aber schon noch, wenn er von seinem Café spricht. In den zehn Jahren habe er so viele nette Leute kennengelernt und viele Stammkunden gehabt. „Manche sind jeden Tag gekommen, andere bei jedem ihrer Besuche in Senden.“ Und auch die Nachbarn, allen voran der Saturn-Chef, seien sehr nett gewesen.

In Senden habe er sich mit seinem Coffee-Shop einen lang gehegten Traum erfüllt. Damals sei diese Art, seinen Kaffee und einen Snack mitzunehmen, noch nicht so bekannt gewesen. Wenn überhaupt, dann habe es Starbucks gegeben. Falls das von ihm geplante typische Coffee-Shop-Konzept nicht funktioniert, war Walser damals wichtig, dass auch die älteren Kaffee-Trinker sich in seinem Café wohlfühlen. „Es sollte für alle gut sein – vom Studenten bis zum Rentner.“ Und irgendwann, so sagt Walser, hat er bestimmt wieder eine gastronomische Idee, die er umsetzen will. Momentan hilft er seinem Vater, Anton Walser senior, im Getränkemarkt.

Themen Folgen