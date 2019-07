vor 34 Min.

Iller-Musikfestival: Bürgermeister Wolfgang Höß liefert Überraschungsauftritt

Im Rahmen des Iller-Musikfestivals ist das Allgäuer Show-Ensemble Joy of Voice in Altenstadt zu sehen. Im Projektchor darf jeder mitmachen.

Von Gabriele Gürntke

Die Päpstin, Der Zauberer von Oz und Sister Act: Das Show-Ensemble Joy of Voice aus Aitrach versprühte mit Songklassikern aus zahlreichen Musicals im Rahmen des Iller-Musikfestivals Begeisterung und verwandelte den Open-Air-Auftritt auf dem Altenstadter Markptplatz in ein musikalisches Showerlebnis.

Einer der besonderen Momente des Abends war das Lied „Das bin ich“, das Pia Weirather als „Die Päpstin“ aus dem gleichnamigen Roman und Musical darbot. Gesanglich und in ihrem Ausdruck war eine hohe Identifikation mit der Romanfigur Johanna spürbar, die als wissensdurstiges Mädchen in einer mittelalterlichen Welt alle Hindernisse überwindet und Päpstin wird. Die etwa 200 Zuschauer klatschten begeistert Applaus. Als Überraschung des Abends wirkte Altenstadts Bürgermeister Wolfgang Höß bei dem Stück „Nur ein Tag“ aus dem Musical „Wicked - Der Zauberer von Oz“ mit. Er schlüpfte in die Rolle des Wächters. Allerdings begrüßte er die Zuschauer nicht wie im Original mit den Worten „Der Zauberer lässt bitten“ sondern mit „Altenstadt lässt bitten“.

Altenstadter Bürger dürfen beim Iller-Musikfest auch auf die Bühne

Als Vorgruppe trat der Projektchor auf, der auf einer spontanen Idee der Leiterin der Gesang- und Bühnenschule von Joy of Voice, Angelika Maier, basierte. Maier lud alle Gesangsfreunde aus der Region zu zwei Proben ein. Unterstützt wurden sie durch Künstler des Show-Ensembles. Gemeinsam sangen die etwa 40 Mitglieder des Projektchors altbekannte Hits wie „Ich war noch niemals in New York“, „Simply the best“ und „We are the world“. So verwundert es nicht, dass die 10-jährige Hannah Lehner auf die Frage, was ihr am besten gefallen habe, mit „dass ich selbst mitmachen durfte“ antwortete. Hannah und ihr Vater Klemens Lehner bei dem Projektchor mitgemacht, der auch während des Titels „Ich trinke Ouzo“ von Joy of Voice zu einer Tanzeinlage auf die Bühne trat. Von den Stücken, bei denen sie nicht mitwirkte, gefiel Hannah „Schöne Grüße aus der Hölle“ am besten.

Klarer Favorit bei den beiden Geschwister Nina Kehrer, neun Jahre, und die achtjährige Emma Kehrer war Pia Weirather in der Rolle als Päpstin. Ihre Mutter Karin Kehrer ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Marktgemeinde verantwortlich und hat die Veranstaltung organisiert. Die Idee, das Allgäuer Show-Ensemble im Rahmen des Iller-Musikfestivals einzuladen, kam von Bürgermeister Höß.

