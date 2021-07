CSU Illerberg wählt neuen Vorsitzenden

Plus 16 Jahre lang stand Bernhard Thalhofer dem CSU-Ortsverband in Illerberg vor. Nun wurde ein Nachfolger gewählt.

Das kommt nicht oft vor. Gerade ist Michael Mertens Mitglied beim CSU-Ortsverband Illerberg-Thal geworden und schon schaffte der Politikfrischling mit einhelliger Unterstützung der Versammlung den Sprung auf den Vorstandsstuhl. Der 35-jährige promovierte Ingenieur der Elektrotechnik hat seine Ziele klar umrissen. Er will sich der Familienpolitik widmen, vor allem aber einer Verbesserung der Digitalisierung. Denn da hinke die Region der Entwicklung hinterher. Das Potenzial sieht er dabei im Abbau von Bürokratie, da könne man beispielsweise Behördengänge für den Bürger erleichtern.