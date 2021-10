Der Illerberger Chor Stimmwerk wird 20 Jahre alt

Mit einem kleinen Open-Air-Konzert feiert der gemischte Chor Stimmwerk in Illerberg sein Jubiläum. Was er mit dem

Der Chor Stimmwerk sei der Erfolg einer vor 20 Jahren begonnenen Jugendarbeit unter dem Dach des Männergesangvereins Illerberg-Thal mit Chorleiterin Stefanie Bilmayer-Frank, sagte der Vorsitzende Volker Köhler in seiner Rede anlässlich eines kleinen Open-Air-Jubiläumskonzerts in Illerberg. Auf unterhaltsame Weise führten Franzi und Juli durchs Programm, das unter anderem Evergreens wie Come again oder Please Mr. Postman bot. Zu hören gab es mehrere Lieder unter verschiedenen Dirigenten, auch der Männergesangverein, unter Leitung von Hannelore Lux, brachte sich ein.

