Illerberg

12:00 Uhr

Gemeindemitglieder verteidigen Methoden des Exerzitien-Pfarrers

Plus Wegen fragwürdiger Methoden untersagte das katholische Bistum Augsburg dem Pfarrer, Exerzitien zur „inneren Heilung“ anzubieten. Das stößt auf Kritik. So ist die Stimmung in Illerberg.

Exerzitien und Einkehrtage zur „inneren Heilung“ in Illerberg, einem Gemeindeteil von Vöhringen im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm, hatten eine lange Tradition. Sie fand ihr Ende mit einer Entscheidung des Augsburger Bischofs Bertram Meier. Der hatte Pfarrer P. und seinem Team aus Laien nach einer Prüfung durch eine Arbeitsgruppe aus Expertinnen und Experten im Juni 2021 für das gesamte Gebiet des katholischen Bistums Augsburg untersagt, solche Exerzitien und Einkehrtage künftig weiter anzubieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen