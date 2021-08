Illerberg

12:15 Uhr

Glück im Unglück: Diese Illerbergerin verdankt ihrem Schutzengel viel

Plus Mit Feldkreuzen drückten die Menschen früher auch ihre Dankbarkeit aus. In Illerberg erinnert das "Hanskasparkreuz" einen Vorfall, der beinahe tragisch geendet hätte.

Meist gehen Spaziergänger an ihnen vorbei, ohne ihnen große Beachtung zu schenken: Feldkreuze. Auf die Vöhringerin Jeannette Wischenbarth üben sie aber eine Faszination aus. Denn sie weiß, dass hinter den Kreuzen oft tragische Schicksale oder glückliche Fügungen stecken. Früher stellten die Menschen solche Kreuze auch als Zeichen ihrer Dankbarkeit auf. Wischenbarth hat mehr als acht Jahre lang als Stadtarchivarin in Vöhringen gearbeitet. In unzähligen Gesprächen mit der Bevölkerung erfuhr sie fast vergessene Geschichten über den Ort, der ihre Heimat geworden ist. Immer wieder ging es um die Feldkreuze, die auf der Vöhringer Flur aufgestellt worden waren und über die sie nun in loser Reihenfolge berichtet. In diesem Text geht es um Glück im Unglück und ein Holzkreuz, das am Waldstück Errach bei Illerberg steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen