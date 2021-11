Neuer Solarpark geplant: Stadt Vöhringen setzt auf Sonnenenergie

Plus Der Stadtrat bringt einen weiteren Solarpark nahe Illerberg auf den Weg. Auch mit der Firma Vensol, die einen Bürgersolarpark in Illertissen baut, gibt es Gespräche.

Die Stadt Vöhringen treibt den Ausbau erneuerbarer Energien weiter voran. Nahe des Ortsteils Illerberg soll ein weiterer Solarpark entstehen. Mit seiner Entscheidung zur Änderung des dort gültigen Flächennutzungsplans sowie zur Aufstellung eines Bebauungsplans hat der Stadtrat das Projekt kürzlich mehrere Schritte weiter gebracht.