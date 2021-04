Illerberger Kirchenpfleger erhält besondere Auszeichnung

Plus Martin Lieble engagiert sich seit mehr als 20 Jahren als Kirchenpfleger. Insbesondere ihm ist es zu verdanken, dass die Kirche St. Martin wieder in neuem Glanz erstrahlt.

Seit mehr als 20 Jahren ist Martin Lieble Kirchenpfleger in Illerberg. Er hegt und pflegt das Gotteshaus wie sein eigenes Heim. Das kann man wörtlich nehmen, denn seine Glaubensheimat ist die Kirche, der er sich von Kindesbeinen an verbunden fühlt. Jetzt wurde der Kirchenpfleger von der Diözese mit einer hohen Auszeichnung bedacht. Dekan Martin Straub übergab die Goldene Ehrennadel der Diözese mit einer Urkunde. Lieble hat sich auf vielfältige Weise für die Kirche eingesetzt, um sich diese besondere Auszeichnung zu verdienen.

Als die jüngste Renovierung anstand, brachte sich der Illerberger mit großem Engagement ein, motivierte Helfer, organisierte einfallsreiche Hilfsaktionen, um finanziell die Instandsetzung auch von der Pfarrei aus zu unterstützen. "Möglich war das nur, weil ich eine große Helferschar immer hinter mir wusste", fügt er bescheiden an. Pfarrer Straub würdigte die Verdienst Liebles während eines Gottesdienstes. "Kirchenpfleger ist ein schönes Wort, und man kann in Illerberg sehen, was aus der Kirche St. Martin unter seiner Pflege geworden ist - ein Festsaal des lieben Gottes. Seit zwei Jahrzehnten ist Lieble eine große Stütze für die Pfarrer vor Ort gewesen", erklärte Straub. "Herausragend in seinem Amt ist sein Bemühen um eine lebendige Pfarrei. Denn er kümmerte sich nicht nur um die Gebäude, sondern auch um die Menschen."

Eine Kirche muss mit Leben erfüllt sein

Lieble selbst war über die ihm zugedachte Ehrung überrascht. Es freue ihn, sagte er schlicht. Möglich wurde das Engagement durch das vertrauensvolle Miteinander mit Pfarrer Straub, Pfarrer Antony Pullokaran, Kirchenverwaltung, Pfarrgemeinderat, vor allem aber durch die vielen Helfer an seiner Seite. "Wenn ich Unterstützung brauchte, waren immer Frauen und Männer bereit, die mir halfen. Wenn sie gebraucht wurden, waren sie da, da kann ich nur vergelts Gott sagen." Aber diese Auszeichnung betrachte er auch als Motivation, sich weiterhin für seine Pfarrgemeinde und Kirche für die Illerberger und Thaler einzusetzen. "Denn eine Kirche ist kein Museum, sondern muss mit Leben erfüllt sein."

Er selbst sagt von sich, dass seine Hinwendung zur Kirche eigentlich ganz allmählich gewachsen sei. Er war Ministrant, sein Vater Karl Lieble brachte sich in der Kirchenverwaltung ein, seine Mutter war Mesnerin. Manchmal denke er über die Zukunft der Kirche und besonders über den Fortbestand der St.-Martin-Kirche nach. Lieble gesteht, dass er bisweilen Vorstellungen habe, die einer Vision gleichkommen. Aber er wisse sehr wohl, dass zwischen Vorstellung und Realisierung weite Wegstrecken liegen, wenn sie überhaupt verwirklicht werden können. Im Gespräch sagt er, die jüngste Renovierung der Pfarrkirche habe 1,9 Millionen Euro gekostet, da gab es Unterstützung der Diözese aus Mitteln der Kirchensteuer, der Stadt und von den Gläubigen, die mit ihren Spenden dazu beigetragen haben, dieses Riesenprojekt zu Ende zu bringen.

Ehrenvolle Auszeichnung für Kirchenpfleger Martin Lieble für sein Engagement bei der Renovierung der St.-Martin-Kirche in Illerberg. Dekan Martin Straub übergab Urkunde und Medaille während eines Gottesdienstes. Foto: Ursula Balken

Aber Lieble hegt beträchtliche Zweifel, ob - wenn es in 20 bis 40 Jahren wieder so weit sein wird - eine neue Renovierung noch geschafft werden könne. "Ich glaube nicht, dass kommende Generationen ein solches Vorhaben noch mal bewältigen können." Gründe, warum es nicht geht, gebe es viele. So gingen die Einnahmen aus der Kirchensteuer zurück. Lieble stellt sich eine Kirchenstiftung vor, die auch in Zukunft helfen könnte, diese Kirche zu erhalten und auch mit Leben zu füllen. "Ein vermessener Traum, ich weiß. Denn eine Stiftung braucht ein Grundvermögen, was es nicht gibt. Aber vielleicht wäre ein Weg zur Stiftung über einen Freundeskreis St. Martin Illerberg gangbar. Dieser Kreis könnte Veranstaltungen organisieren, um Geld zugunsten der Pfarrkirche zu sammeln. Man könnte zum Beispiel über einen Jahresbeitrag sich einen finanziellen Fundus schaffen. Lieble: "Ich weiß, dass dies ein schwieriger Weg sein wird, aber nachdenken kann man ja, und vielleicht könnte sich ein Freundeskreis bilden."

Lieble wünscht sich eine Einrichtung für Senioren in Illerberg

Ein Herzensanliegen beschäftigt Martin Lieble auch. Dabei denkt er an alte Menschen, die manchmal von jetzt auf gleich in ein Alters- oder Pflegeheim müssten. Es gibt Einrichtung wie die Tagespflege in der Umgebung. Wünschenswert wäre so etwas in Illerberg auch. Das ermögliche den alten Menschen, den Weg in den Zustand des Nicht-mehr-Selbstständigseins stufenweise zu gehen. Denn für viele Senioren sei es schon schwierig, plötzlich aus der gewohnten Umgebung herausgerissen zu werden und alles Bekannte hinter sich lassen zu müssen. Lieble sagt, er wisse aus eigener familiärer Erfahrung, wie schwer so ein Abschied sein kann. Er sei sich auch bewusst, dass solche Gedanken wohl kaum umgesetzt werden können. "Aber man wird davon ja mal träumen können."

