Auf dem Mariensteig haben auch Mountainbiker Spuren hinterlassen

Plus Der Wanderweg zwischen Kellmünz und Illereichen ist in schlechtem Zustand. Wanderer beklagen, dass daran nicht nur die Maschinen der Forstarbeiter schuld seien.

Die Probleme auf dem Mariensteig zwischen Kellmünz und Illereichen sind offenbar noch größer, als bisher angenommen. Denn nicht nur schwere Forstmaschinen haben dem Wanderweg zugesetzt - auch Sporttreibende stellen die Wanderer vor Probleme.