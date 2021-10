Quellen am Mariensteig bei Illereichen fließen nun zurück zur Natur

Plus Eine Waschtrommel und ein Kunststoffrohr haben die natürlichen Wasserspender bei Illereichen sichtbar gemacht. Jetzt wurden die Biotope behutsam zurückgebaut.

Sie sind unscheinbar, aber ökologisch wertvoll. Gemeint sind Sickerquellen, auch Sumpfquellen genannt. Im Illereicher Wald wurden zwei solcher Quellen, die vor Jahrzehnten künstlich verbaut wurden, nun renaturiert. Sie befinden sich am Mariensteig, einem überregional bekannten Wanderpfad zwischen Kellmünz und Illereichen.