Illereichen

vor 17 Min.

Sattelzug bleibt in Illereichen an Torbogen hängen

In Illereichen hat ein Sattelzug beim Abbiegen das Mauerwerk eines Torbogen gestreift.

Beim Abbiegen in die Marktstraße in Illereichen ist ein Sattelzug an einem Torbogen hängengeblieben. Der vor ihm fahrende Laster passierte die Stelle nur knapp.

Zwei Sattelzuggespanne haben die Großtorstraße in Illereichen befahren und wollten in die Marktstraße abbiegen. Dabei passierte das Unglück. Wie die Polizei mitteilt, konnte das erste Gespann, welches von einem 38-jährigen gelenkt wurde, den Torbogen an der Einmündung zur Marktstraße gerade noch passieren. Der zweite Sattelzug streifte jedoch beim Linksabbiegen das Mauerwerk mit seinem Auflieger und beschädigte zudem eine Baustelleneinrichtung. Sachschaden in Illereichen wird auf 1.500 Euro geschätzt Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am späten Montagabend. Die beiden Fahrzeuge befuhren die Großtorstraße, obwohl dies durch deutlich sichtbare Verkehrszeichen für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen verboten ist. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der 29-jährige Unfallverursacher und sein 38-jähriger Kollege mussten eine Sicherheitsleistung für die begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten hinterlegen. Beide Fahrer haben keinen festen Wohnsitz im Inland. Die Marktgemeinde Altenstadt wurde über den Schaden informiert. (AZ) Lesen Sie dazu auch: Unbekannte bewerfen fahrendes Auto

Corona-Demo in Illertissen: Polizisten sprechen Platzverweise aus

Polizei warnt: Falsche Polizeibeamte rufen im Kreis Neu-Ulm an

Themen folgen